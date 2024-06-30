Россияне отправили на Донеччину женщин-зеков для штурмов

На Донеччине позиции ВСУ штурмовали российские женщины-зеки, — доброволец
На одном из направлений в Донецкой области позиции защитников штурмовали отделения российских женщин. На фронт Россия их отправила из тюрем, отделение было уничтожено.
Об этом сообщил доброволец 24ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов "Говорять Снайпер" в Telegram в воскресенье, 30 июня.
Россия отправляет на войну женщин
По словам военного, в направлении Яснобродовки украинские позиции штурмовало отделение зэков-женщин — они были уничтожены.
Он призвал других воинов быть осторожными, потому что, если они уже оказались на фронте, то почти на 100% могут быть и в тылу.
"Косить под зачуханную фронтовую жЫнку, которая войдет ночью во двор и отправит вас в вечный сон", — предостерег Бунятов.
Напомним, за минувшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пункт управления, склад горюче-смазочных материалов и четыре района сосредоточения личного состава противника.
Также мы писали, что враг применил против Украины более 800 КАБ за последнюю неделю. Зеленский отметил необходимость большего количества систем ПВО для Украины.
Читайте Новини.LIVE!