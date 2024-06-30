Российские женщины-военные. Фото: росСМИ

На одном из направлений в Донецкой области позиции защитников штурмовали отделения российских женщин. На фронт Россия их отправила из тюрем, отделение было уничтожено.

Об этом сообщил доброволец 24ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов "Говорять Снайпер" в Telegram в воскресенье, 30 июня.

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По словам военного, в направлении Яснобродовки украинские позиции штурмовало отделение зэков-женщин — они были уничтожены.

Он призвал других воинов быть осторожными, потому что, если они уже оказались на фронте, то почти на 100% могут быть и в тылу.

"Косить под зачуханную фронтовую жЫнку, которая войдет ночью во двор и отправит вас в вечный сон", — предостерег Бунятов.

Скриншот поста Говорять Снайпер

Напомним, за минувшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пункт управления, склад горюче-смазочных материалов и четыре района сосредоточения личного состава противника.

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