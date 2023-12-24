Похудел на 30 кг — защитник "Азовстали" рассказал про плен в России

Защитник "Азовстали" Денис. Фото: скриншот

Защитник "Азовстали" по имени Денис рассказал про плен в России. По его словам, за время пребывания в плену он похудел на 30 килограмм.

Читайте также:

Об этом Денис рассказал корреспонденту Новини.LIVE

Защитник "Азовстали" про плен в России — детали

Двадцативосьмилетний защитник металлургического комбината "Азовсталь" Денис поделился своими воспоминаниями о времени в плену у российских оккупантов.

По его словам, он провел четыре месяца в Еленовской колонии и Донецком следственном изоляторе, где потерял 30 кг веса.

Денис описал этот период как наиболее запоминающийся в его жизни, особенно момент, когда их встречали машины скорой помощи и кормили яблоками.

"Это самый яркий момент в жизни, когда ты идешь… стоят "скорые". Тебя подкармливают яблоками", — говорит он.

Он также упомянул, что некоторые военнослужащие, находясь в плену, соглашались на условия россиян в обмен на еду, сигареты и обещания об обмене.

Денис уточнил, что его брат до сих пор находится в плену.

Также защитник “Азовстали” добавил, что после освобождения он вернулся на военную службу, где потерял конечность

Напомним, что после двух лет продолжительной и изнурительной войны страна-агрессор РФ не собирается отказываться от своих планов. Так что война будет продолжаться до тех пор, пока Украина способна вести сопротивление. В то время как любые "перемирия" или "договоренности" — будут очередным тайм-аутом для врага.