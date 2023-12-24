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Похудел на 30 кг — защитник "Азовстали" рассказал про плен в России

24 декабря 2023 17:15
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Похудел на 30 кг — защитник "Азовстали" рассказал про плен в России
Защитник "Азовстали" Денис. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

 

Защитник "Азовстали" по имени Денис рассказал про плен в России. По его словам, за время пребывания в плену он похудел на 30 килограмм.

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Двадцативосьмилетний защитник металлургического комбината "Азовсталь" Денис поделился своими воспоминаниями о времени в плену у российских оккупантов. 

По его словам, он провел четыре месяца в Еленовской колонии и Донецком следственном изоляторе, где потерял 30 кг веса. 

Денис описал этот период как наиболее запоминающийся в его жизни, особенно момент, когда их встречали машины скорой помощи и кормили яблоками. 

"Это самый яркий момент в жизни, когда ты идешь… стоят "скорые". Тебя подкармливают яблоками", — говорит он.

Он также упомянул, что некоторые военнослужащие, находясь в плену, соглашались на условия россиян в обмен на еду, сигареты и обещания об обмене. 

Денис уточнил, что его брат до сих пор находится в плену. 

Также защитник “Азовстали” добавил, что после освобождения он вернулся на военную службу, где потерял конечность

Напомним, что после двух лет продолжительной и изнурительной войны страна-агрессор РФ не собирается отказываться от своих планов. Так что война будет продолжаться до тех пор, пока Украина способна вести сопротивление. В то время как любые "перемирия" или "договоренности" — будут очередным тайм-аутом для врага. 

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