Схуд на 30 кг — захисник "Азовсталі" розповів про полон у Росії

Захисник "Азовсталі" Денис. Фото: скриншот

Захисник "Азовсталі" на ім'я Денис розповів про полон у Росії. За його словами, за час перебування у полоні він схуд на 30 кілограмів.

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Захисник "Азовсталі" про полон в Росії

Двадцятивосьмирічний захисник металургійного комбінату "Азовсталь" Денис поділився своїми спогадами про час у полоні у російських окупантів.

За його словами, він провів чотири місяці в Оленівській колонії та Донецькому слідчому ізоляторі, де втратив 30 кг ваги.

Денис описав цей період як той, що найбільше запам'ятовується в його житті, особливо момент, коли їх зустрічали машини швидкої допомоги й годували яблуками.

"Це найяскравіший момент у житті, коли ти йдеш... стоять "швидкі". Тебе підгодовують яблуками", — каже він.

Він також згадав, що деякі військовослужбовці, перебуваючи у полоні, погоджувалися на умови росіян в обмін на їжу, цигарки та обіцянки про обмін.

Денис уточнив, що його брат досі перебуває у полоні.

Також захисник "Азовсталі" додав, що після звільнення він повернувся на військову службу, де втратив кінцівку.

Нагадаємо, що після двох років тривалої та виснажливої війни країна-агресор РФ не збирається відмовлятися від своїх планів. Тож війна триватиме доти, доки Україна здатна вести опір. Тоді як будь-які "перемир'я" чи "договореності" будуть черговим тайм-аутом для ворога.