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Сколько оккупантов ликвидировано за сутки — сводка Генштаба

27 октября 2023 10:03
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Сколько оккупантов ликвидировано за сутки — сводка Генштаба
Вооруженные силы Украины. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

По состоянию на 27 октября Вооруженные силы Украины ликвидировали  297 680 российских солдат. При этом украинские защитники эффектно уничтожают военную технику врага.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Потери оккупантов на 27 октября

В Генштабе сообщили, что за сутки было ликвидировано 560 оккупантов, а также уничтожено 11 боевых бронированных машин и шесть единиц автомобильной техники.

Стоит отметить, что с 24 февраля 2022 года по 27 октября 2023 потери России на войне в Украине следующие:

  • личного состава — около 297680 (+560) человек;
  • танков — 5145 (+4) единиц;
  • боевых бронированных машин — 9726 (+11) единиц;
  • артиллерийских систем — 7162 (+7) единиц;
  • РСЗО — 834 (+0) единиц;
  • средства ПВО — 556 (+0) единиц;
  • самолетов — 320 (+0) единиц;
  • вертолетов — 324 (+0) единиц;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 5390 (+1);
  • крылатые ракеты — 1538 (+0);
  • корабли /катера — 20 (+0) единиц;
  • подлодки — 1 (+0) единиц;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 9513 (+6) единиц;
  • специальная техника — 1011 (+1).
Потери оккупантов 27 октября
Потери оккупантов на 27 октября. Фото: 
facebook.com/GeneralStaff.ua

Напомним, что начался 611 день противостояния Украины агрессии Украины. Противник наносит удары по украинским городам, впрочем, Вооруженные силы Украины не отстают и также наносят сокрушительные удары по оккупантам.

Также мы сообщали, что вблизи Бахмута в Донецкой области ситуация остается напряженной, но контролируемой. Вооруженные силы Украины находятся в активной обороне.

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