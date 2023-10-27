Сколько оккупантов ликвидировано за сутки — сводка Генштаба

Вооруженные силы Украины. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

По состоянию на 27 октября Вооруженные силы Украины ликвидировали 297 680 российских солдат. При этом украинские защитники эффектно уничтожают военную технику врага.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Потери оккупантов на 27 октября

В Генштабе сообщили, что за сутки было ликвидировано 560 оккупантов, а также уничтожено 11 боевых бронированных машин и шесть единиц автомобильной техники.

Стоит отметить, что с 24 февраля 2022 года по 27 октября 2023 потери России на войне в Украине следующие:

личного состава — около 297680 (+560) человек;

танков — 5145 (+4) единиц;

боевых бронированных машин — 9726 (+11) единиц;

артиллерийских систем — 7162 (+7) единиц;

РСЗО — 834 (+0) единиц;

средства ПВО — 556 (+0) единиц;

самолетов — 320 (+0) единиц;

вертолетов — 324 (+0) единиц;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 5390 (+1);

крылатые ракеты — 1538 (+0);

корабли /катера — 20 (+0) единиц;

подлодки — 1 (+0) единиц;

автомобильной техники и автоцистерн — 9513 (+6) единиц;

специальная техника — 1011 (+1).

Потери оккупантов на 27 октября. Фото:

facebook.com/GeneralStaff.ua

Напомним, что начался 611 день противостояния Украины агрессии Украины. Противник наносит удары по украинским городам, впрочем, Вооруженные силы Украины не отстают и также наносят сокрушительные удары по оккупантам.

Также мы сообщали, что вблизи Бахмута в Донецкой области ситуация остается напряженной, но контролируемой. Вооруженные силы Украины находятся в активной обороне.