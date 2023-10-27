Скільки окупантів ліквідовано за добу — зведення Генштабу
Станом на 27 жовтня Збройні сили України ліквідували 297 680 російських солдатів. При цьому українські захисники ефектно знищують військову техніку ворога.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Втрати окупантів на 27 жовтня
У Генштабі повідомили, що за добу було ліквідовано 560 окупантів, а також знищено 11 бойових броньованих машин та шість одиниць автомобільної техніки.
Варто зазначити, що з 24 лютого 2022 року по 27 жовтня 2023 року втрати Росії на війні в Україні такі:
- особового складу — близько 297680 (+560) осіб;
- танків — 5145 (+4) одиниць;
- бойових броньованих машин — 9726 (+11) одиниць;
- артилерійських систем — 7162 (+7) одиниць;
- РСЗВ — 834 (+0) одиниць;
- засоби ППО — 556 (+0) одиниць;
- літаків — 320 (+0) одиниць;
- гелікоптерів — 324 (+0) одиниць;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня — 5390 (+1);
- крилаті ракети — 1538 (+0);
- кораблі/катери — 20 (+0) одиниць;
- підводні човни — 1 (+0) одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн — 9513 (+6) одиниць;
- спеціальна техніка — 1011 (+1).
Нагадаємо, що розпочався 611 день протистояння України агресії України. Противник завдає ударів по українських містах, втім, Збройні сили України не відстають і також завдають нищівних ударів по окупантах.
Також ми повідомляли, що поблизу Бахмута на Донеччині ситуація залишається напруженою, але контрольованою. Збройні сили України перебувають в активній обороні.
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