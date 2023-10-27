Скільки окупантів ліквідовано за добу — зведення Генштабу

Збройні сили України Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Станом на 27 жовтня Збройні сили України ліквідували 297 680 російських солдатів. При цьому українські захисники ефектно знищують військову техніку ворога.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Втрати окупантів на 27 жовтня

У Генштабі повідомили, що за добу було ліквідовано 560 окупантів, а також знищено 11 бойових броньованих машин та шість одиниць автомобільної техніки.

Варто зазначити, що з 24 лютого 2022 року по 27 жовтня 2023 року втрати Росії на війні в Україні такі:

особового складу — близько 297680 (+560) осіб;

танків — 5145 (+4) одиниць;

бойових броньованих машин — 9726 (+11) одиниць;

артилерійських систем — 7162 (+7) одиниць;

РСЗВ — 834 (+0) одиниць;

засоби ППО — 556 (+0) одиниць;

літаків — 320 (+0) одиниць;

гелікоптерів — 324 (+0) одиниць;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 5390 (+1);

крилаті ракети — 1538 (+0);

кораблі/катери — 20 (+0) одиниць;

підводні човни — 1 (+0) одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн — 9513 (+6) одиниць;

спеціальна техніка — 1011 (+1).

Втрати окупантів на 27 жовтня. Фото:

facebook.com/GeneralStaff.ua

Нагадаємо, що розпочався 611 день протистояння України агресії України. Противник завдає ударів по українських містах, втім, Збройні сили України не відстають і також завдають нищівних ударів по окупантах.

Також ми повідомляли, що поблизу Бахмута на Донеччині ситуація залишається напруженою, але контрольованою. Збройні сили України перебувають в активній обороні.