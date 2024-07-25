Когда закончится война – прогнозы агентства Fitch

Украинские военные на фронте. Фото: REUTERS

Агентство Fitch прогнозирует, что в Украине ожидается затяжная война с Россией. Ни одна из сторон пока не может получить решающее преимущество.

Об этом агентство сообщило на своем сайте.

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"Война продлится в течение 2024 года и до 2025 года в рамках текущих широких параметров. Хотя непонятно, сможет ли любая из сторон получить решающее преимущество, также нет признаков готовности пойти на уступки, поэтому война может оказаться очень длительной", — говорится в материале.

Fitch отметило, что в более длительной перспективе оно ожидает некую форму урегулирования, но "замороженный конфликт более вероятен, чем устойчивое мирное соглашение, по крайней мере, на значительный период".

Напомним, 82% украинцев считают, что Украина победит Россию, если западные партнеры предоставят достаточно оружия. В то же время, 19% опрошенных считают, что Украина не сможет победить Россию, поскольку человеческие, экономические, финансовые и военно-технические потенциалы несравнимы.

Добавим, недавно глава ГУР Кирилл Буданов напомнил стратегическую цель Украины в войне. По его словам, у страны нет другого варианта, кроме как вернуть все оккупированное.