Буданов назвав ціль України у війні проти окупантів

Начальник ГУР МО Кирило Буданов. Фото: ГУР

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов нагадав стратегічну ціль України у війні проти російських загарбників. За його словами, в країни немає іншого варіанту, окрім як повернути все окуповане.

Про це Кирило Буданов сказав для The Philadelphia Inquirer у неділю, 23 червня.

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Ціль України у війні

"У нас немає іншого варіанту, окрім як повернути те, що було окуповано. Інакше стан війни триватиме вічно", — каже Буданов.

Він зазначив, що відповіддю України на чисельну перевагу РФ є застосування військових технологій на полі бою. Зокрема, йдеться про різні типи безпілотних систем та засоби радіоелектронної боротьби.

"Технології матимуть досить важливий вплив у цій війні", — зазначив керівник ГУР.

За словами Буданова, захоплений окупантами та перетворений на величезну військову базу півострів Крим необхідно відрізати від російського постачання.

"Ми повинні зробити все, щоб це реалізувати", ― сказав він.

Начальник ГУР додав, що у цьому процесі важливу роль можуть відіграти надані США ракети ATACMS.

Нагадаємо, бійці групи спецпризначення військової розвідки ГУР розповіли подробиці боїв за Київ у 2022 році. Самі військовослужбовці пояснюють, що наказ обороняти столицю вони отримали від голови відомства Кирила Буданова.

Також Буданов розповів, що Росія розташовує у тимчасово окупованому Криму елементи нової установки ЗРК С-500. Планується дослідне застосування зенітно-ракетного комплексу.