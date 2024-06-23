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Буданов напомнил стратегическую цель Украины в войне

23 июня 2024 21:04
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Буданов назвал цель Украины в войне против оккупантов
Начальник ГУР МО Кирилл Буданов. Фото: ГУР
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов напомнил о стратегической цели Украины в войне против российских захватчиков. По его словам, у страны нет другого варианта, кроме как вернуть все оккупированное.

Об этом Кирилл Буданов сказал для The Philadelphia Inquirer в воскресенье, 23 июня.

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Цель Украины в войне

"У нас нет другого варианта, кроме как вернуть то, что было оккупировано. Иначе состояние войны будет продолжаться вечно", — говорит Буданов.

Он отметил, что ответом Украины на численное преимущество РФ является применение военных технологий на поле боя. В частности, речь идет о разных типах беспилотных систем и средствах радиоэлектронной борьбы.

"Технологии будут иметь достаточно важное влияние в этой войне", — отметил руководитель ГУР.

По словам Буданова, захваченный оккупантами и превращенный в огромную военную базу полуостров Крым необходимо отрезать от российских поставок.

"Мы должны сделать все, чтобы это реализовать", — сказал он.

Начальник ГУР добавил, что в этом процессе немаловажную роль могут сыграть предоставленные США ракеты ATACMS.

Напомним, бойцы группы спецназа военной разведки ГУР рассказали подробности боев за Киев в 2022 году. Сами военнослужащие объясняют, что приказ оборонять столицу они получили от главы ведомства Кирилла Буданова.

Также Буданов рассказал, что Россия размещает во временно оккупированном Крыму элементы новой установки ЗРК С-500. Планируется опытное применение зенитно-ракетного комплекса.

война
Крым
украинцы
Украина
оккупанты
Кирилл Буданов
ГУР

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