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Скільки триватиме війна з Росією — прогноз агентства Fitch

25 липня 2024 13:23
Катерина Османська - Редактор
Коли закінчиться війна — прогнози агентства Fitch
Українські військові на фронті. Фото: REUTERS
Катерина Османська - Редактор

Агентство Fitch прогнозує, що в Україні очікується затяжна війна з Росією. Жодна зі сторін наразі не може отримати вирішальну перевагу.

Про це агентство повідомило на своєму сайті

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"Війна триватиме протягом 2024 року та до 2025 року в межах поточних широких параметрів. Хоча незрозуміло, чи будь-яка зі сторін зможе отримати вирішальну перевагу, також немає ознак готовності піти на поступки, тому війна може виявитися дуже тривалою", — йдеться у матеріалі.

Fitch зазначило, що у більш тривалій перспективі воно очікує якусь форму врегулювання, але "заморожений конфлікт більш ймовірний, ніж стійка мирна угода, принаймні на значний період".  

Нагадаємо, 82% українців вважають, що Україна переможе Росію, якщо західні партнери нададуть достатньо зброї. Водночас 19% опитаних вважають, що Україна не зможе перемогти Росію, оскільки людські, економічні, фінансові та військово-технічні потенціали непорівнянні. 

Додамо, нещодавно очільник ГУР Кирило Буданов нагадав стратегічну ціль України у війні. За його словами, в країни немає іншого варіанту, окрім як повернути все окуповане.

Україна військові війна в Україні Росія

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