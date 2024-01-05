Сколько вражеских атак Силы обороны отбили за сутки — сводка Генштаба
За предыдущие сутки на фронте произошло 59 боевых столкновений. Больше всего оккупанты атакуют на Авдеевском направлении, там наши защитники мужественно отразили 32 наступления врага.
Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.
Успехи ВСУ на фронте
За предыдущие сутки наши войска нанесли оккупантам потери в живой силе и технике. Кроме того, Силы обороны истощают врага по всей линии фронта.
За прошедшие сутки украинская авиация нанесла удары по десяти районам сосредоточения личного состава и по двум пунктам управления противника.
В то же время подразделения ракетных войск нанесли захватчикам следующие потери:
- поразили средство противовоздушной обороны,
- район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники,
- четыре артиллерийских средства,
- две станции радиоэлектронной борьбы,
- три пункта управления противника.
Обстрелы россиян по Украине
В Генштабе рассказали, что враг нанес семь ракетных и 36 авиационных ударов, а также совершил 37 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
Под артиллерийским огнем оказались около 100 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.
"В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили жилые дома и другая гражданская инфраструктура", — говорится в сообщении.
Ситуация на самых горячих направлениях фронта
На Купянском направлении украинские защитники отбили четыре атаки оккупантов возле Синьковки и восточнее Петропавловки Харьковской области.
На Бахмутском направлении наши воины также отразили четыре атаки противника. Больше всего враг наступал в районах Богдановки, Клещиевки и Андреевки Донецкой области
На Авдеевском направлении ситуация остается одной из самых трудных. Оккупанты не оставляют попыток окружить Авдеевку и атакуют наших военных всем возможным оружием. Однако Силы обороны мужественно держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Так, наши военные за прошедшие сутки отбили 16 атак вблизи Новобахмутовки, Степового, Авдеевки и еще 16 атак в районах Первомайского и Невельского Донецкой области.
На Запорожском направлении Силы обороны отразили восемь атак противника в районе Работино и северо-западнее Вербового Запорожской области.
На Херсонском направлении украинские воины продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на большие потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. За прошедшие сутки противник совершил шесть безуспешных штурмовых действий.
Потери оккупантов на 5 января
За прошедшие сутки украинские военные уничтожили около 790 российских оккупантов. Также армия РФ потеряла 14 бронемашин, 30 артиллерийских систем, девять танков и другую военную технику.
Общие потери оккупантов за время полномасштабной войны:
- личного состава — около 363 070 (+790) человек,
- танков — 6 011 (+9) единиц,
- боевых бронированных машин — 11 142 (+14) единицы,
- артиллерийских систем — 8 604 (+30) единицы,
- РСЗО — 949 (+2) единиц,
- средств ПВО — 631 (+1) единица,
- самолетов — 329 (+0) единиц,
- вертолетов — 324 (+0) единицы,
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 6 771 (+18) единица,
- крылатых ракет — 1 786 (+1) единиц,
- кораблей /катеров — 23 (+0) единицы,
- подлодок — 1 (+0) единица,
- автомобильной техники и автоцистерн — 11 463 (+40) единицы,
- специальной техники — 1 313 (+9) единиц.
Напомним, на Донецком направлении операторы ССО уничтожили три вражеских зенитных ракетных комплекса "Бук-М2" за неделю. Кроме того, военным удалось зафиксировать меткие удары на видео.
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