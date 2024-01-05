Сколько вражеских атак Силы обороны отбили за сутки — сводка Генштаба

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Фото: t.me/CinCAFU

За предыдущие сутки на фронте произошло 59 боевых столкновений. Больше всего оккупанты атакуют на Авдеевском направлении, там наши защитники мужественно отразили 32 наступления врага.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

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За предыдущие сутки наши войска нанесли оккупантам потери в живой силе и технике. Кроме того, Силы обороны истощают врага по всей линии фронта.

За прошедшие сутки украинская авиация нанесла удары по десяти районам сосредоточения личного состава и по двум пунктам управления противника.

В то же время подразделения ракетных войск нанесли захватчикам следующие потери:

поразили средство противовоздушной обороны,

район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники,

четыре артиллерийских средства,

две станции радиоэлектронной борьбы,

три пункта управления противника.

Обстрелы россиян по Украине

В Генштабе рассказали, что враг нанес семь ракетных и 36 авиационных ударов, а также совершил 37 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Под артиллерийским огнем оказались около 100 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

"В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили жилые дома и другая гражданская инфраструктура", — говорится в сообщении.

Ситуация на самых горячих направлениях фронта

На Купянском направлении украинские защитники отбили четыре атаки оккупантов возле Синьковки и восточнее Петропавловки Харьковской области.

На Бахмутском направлении наши воины также отразили четыре атаки противника. Больше всего враг наступал в районах Богдановки, Клещиевки и Андреевки Донецкой области

На Авдеевском направлении ситуация остается одной из самых трудных. Оккупанты не оставляют попыток окружить Авдеевку и атакуют наших военных всем возможным оружием. Однако Силы обороны мужественно держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Так, наши военные за прошедшие сутки отбили 16 атак вблизи Новобахмутовки, Степового, Авдеевки и еще 16 атак в районах Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Запорожском направлении Силы обороны отразили восемь атак противника в районе Работино и северо-западнее Вербового Запорожской области.

На Херсонском направлении украинские воины продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на большие потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. За прошедшие сутки противник совершил шесть безуспешных штурмовых действий.

Утреннее возведение Генштаба 5 января. Фото: скриншот

Потери оккупантов на 5 января

За прошедшие сутки украинские военные уничтожили около 790 российских оккупантов. Также армия РФ потеряла 14 бронемашин, 30 артиллерийских систем, девять танков и другую военную технику.

Общие потери оккупантов за время полномасштабной войны:

личного состава — около 363 070 (+790) человек,

танков — 6 011 (+9) единиц,

боевых бронированных машин — 11 142 (+14) единицы,

артиллерийских систем — 8 604 (+30) единицы,

РСЗО — 949 (+2) единиц,

средств ПВО — 631 (+1) единица,

самолетов — 329 (+0) единиц,

вертолетов — 324 (+0) единицы,

БпЛА оперативно-тактического уровня — 6 771 (+18) единица,

крылатых ракет — 1 786 (+1) единиц,

кораблей /катеров — 23 (+0) единицы,

подлодок — 1 (+0) единица,

автомобильной техники и автоцистерн — 11 463 (+40) единицы,

специальной техники — 1 313 (+9) единиц.

Потери врага на 5 января 2024 года. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, на Донецком направлении операторы ССО уничтожили три вражеских зенитных ракетных комплекса "Бук-М2" за неделю. Кроме того, военным удалось зафиксировать меткие удары на видео.