Скільки ворожих атак Сили оборони відбили за добу — зведення Генштабу

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Фото: t.me/CinCAFU

За попередню добу на фронті відбулося 59 бойових зіткнень. Найбільше окупанти атакують на Авдіївському напрямку, там наші захисники мужньо відбили 32 наступи ворога.

Про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

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За попередню добу наші війська завдали окупантам втрат в живій силі та техніці. Крім того, Сили оборони виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Минулої доби українська авіація завдала ударів по десятьох районах зосередження особового складу та по двох пунктах управління противника.

Водночас підрозділи ракетних військ завдали загарбникам таких втрат:

уразили засіб протиповітряної оборони,

район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки,

чотири артилерійських засоби,

дві станції радіоелектронної боротьби,

три пункти управління противника.

Обстріли росіян по Україні

У Генштабі розповіли, що ворог завдав сім ракетних та 36 авіаційних ударів, а також здійснив 37 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Під артилерійським вогнем опинилися близько 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

"Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", — йдеться у повідомленні.

Ситуація на найгарячіших напрямках фронту

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили чотири атаки окупантів біля Синьківки та східніше Петропавлівки Харківської області.

На Бахмутському напрямку наші воїни також відбили чотири атаки противника. Найбільше ворог наступав в районах Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку ситуація залишається одною з найважчих. Окупанти не полишають спроб оточити Авдіївку та атакують наших військових всією можливою зброєю. Проте Сили оборони мужньо тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, наші військові протягом минулої доби відбили 16 атак поблизу Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 16 атак в районах Первомайського та Невельського Донецької області.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили вісім атак противника в районі Роботиного та північно-західніше Вербового Запорізької області.

На Херсонському напрямку українські воїни надалі продовжують заходи з розширення плацдарму. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби противник здійснив шість безуспішних штурмових дій.

Ранкове зведення Генштабу 5 січня. Фото: скриншот

Втрати окупантів на 5 січня

Протягом минулої доби українські військові знищили близько 790 російських окупантів. Також армія РФ втратила 14 бронемашин, 30 артилерійських систем, дев'ять танків та іншу військову техніку.

Загальні втрати окупантів за час повномасштабної війни:

особового складу — близько 363 070 (+790) осіб,

танків — 6 011 (+9) одиниць,

бойових броньованих машин — 11 142 (+14) одиниці,

артилерійських систем — 8 604 (+30) одиниці,

РСЗВ — 949 (+2) одиниць,

засобів ППО — 631 (+1) одиниця,

літаків — 329 (+0) одиниць,

гелікоптерів — 324 (+0) одиниці,

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 6 771 (+18) одиниця,

крилатих ракет — 1 786 (+1) одиниць,

кораблів /катерів — 23 (+0) одиниці,

підводних човнів — 1 (+0) одиниця,

автомобільної техніки та автоцистерн — 11 463 (+40) одиниці,

спеціальної техніки — 1 313 (+9) одиниць.

Втрати ворога станом на 5 січня 2024 року. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, на Донецькому напрямку оператори ССО знищили три ворожих зенітних ракетних комплекси "Бук-М2" за тиждень. Крім того, військовим вдалося зафіксувати влучні удари на відео.