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Сколько вражеских "шахедов" было уничтожено над Украиной в эту ночь

27 января 2024 08:26
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Сколько вражеских "шахедов" было уничтожено над Украиной в эту ночь
"Шахед" в небе. Иллюстративное фото: скриншот из видео иранских СМИ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В ночь на 27 января украинские защитники уничтожили четыре вражеских "шахеда" в Кировоградской области. Россия пыталась атаковать беспилотниками с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск. — РФ).

Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.

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"В ночь на 27 января 2024 года враг атаковал четырьмя ударными БпЛА типа "Shahed-136/131" с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск. — РФ). Все четыре уничтожены в Кировоградской области", — отметили в сообщении.

Также россияне нанесли удар ракетой "Искандер-М" по Донецкой области, запустив ее из Ростовской области РФ.

По предварительной информации, обошлось без раненых.

работа ПВО
Уничтожение вражеских "шахедов". Фото: Воздушные Силы ВСУ

Напомним, российским оккупантам не хватит систем ПВО для того, чтобы оградить все свои объекты от ударов. По словам военного эксперта Алексея Гетьмана, украинские БпЛА уже летали над резиденцией российского диктатора Владимира Путина в Валдае, которая должна быть хорошо защищена.

ВСУ
Кировоградская область
дрон Шахид-136
дроны
люди
война в Украине

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