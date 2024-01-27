Скільки ворожих "шахедів" було знищено над Україною цієї ночі

"Шахед" в небі. Ілюстративне фото: скриншот з відео іранських ЗМІ

В ніч проти 27 січня українські захисники знищили чотири ворожі "шахеди" у Кіровоградській області. Росія намагалися атакувати безпілотниками з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ. — РФ).

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

Читайте також:

Знищення ворожих цілей

"У ніч на 27 січня 2024 року ворог атакував чотирма ударними БпЛА типу "Shahed-136/131" з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ – рф.). Усі чотири знищені на Кіровоградщині", — зазначили у повідомленні.

Також росіяни завдали удару ракетою "Іскандер-М" по Донецькій області, запустивши її з Ростовської області РФ.

За попередньою інформацією, обійшлося без поранених.

Знищення ворожих "шахедів". Фото: Повітряні Сили ЗСУ

Нагадаємо, російським окупантам не вистачить систем ППО для того, аби захистити всі свої об'єкти від ударів. За словами військового експерта Олексія Гетьмана, українські БпЛА вже літали над резиденцією російського диктатора Володимира Путіна у Валдаї, яка б мала бути добре захищена.