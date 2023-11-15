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Словакия заверила НАТО, что не будет помогать Украине оружием

15 ноября 2023 01:07
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Словакия заверила НАТО, что не будет помогать Украине оружием
Министр обороны Словакии Роберт Калиняк жмет руку Генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу. Фото: Минобороны Словакии
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Министр обороны Словакии Роберт Калиняк подтвердил правдивость решения о том, что страна не будет помогать Украине оружием. Соответствующее заявление он сделал на встрече с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе.

Об этом сообщает Министерство обороны Словакии.

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Отмечается, что среди обсуждаемых тем ведущее место выделили и вопросу будущей помощи Украине. Так, Калиняк заявил, что не будет посылать военную помощь из своих запасов.

Словакия предлагает Украине "достаточно широкий спектр гуманитарной, гражданской и технической нелетальной помощи". В свою очередь иностранные партнеры "полностью уважают решение нового правительства" страны.

Что передаст Словакия Украине

Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар заявил, что Словакия выделит средства на производство двух машин для разминирования Bozena-4, которые передаст Украине.

По его словам, несмотря на то, что Словакия не даст военную помощь Украине, страна не будет мешать компаниям, которые хотят помочь. Он также подчеркнул, что Словакия планирует оказать гуманитарную помощь Украине зимой, также есть идеи о разминировании, где словацкая армия имеет значительный опыт.

"Словацкая Республика профинансирует производство двух средств разминирования Bozen-4 для украинской стороны, которые должны поступить на вооружение в Херсонской области в начале следующего года", — отметил Бланар.

Также министр поддерживает вступление Украины в ЕС.

Что известно о Bozena-4

Bozena-4 создана словацкой компанией WAY INDUSTRY для разминирования территорий от противопехотных мин.

Управление Bozena-4 осуществляется посредством дистанционного радиопередатчика. Система имеет основной корпус, бортовое устройство, кабину оператора и транспортную платформу-трейлер.

Машина разминирования Bozena-4 Словакии
Машина разминирования Bozena-4 в Словакии. Фото: WAY INDUSTRY

Украина уже использует подобные комплексы для разминирования, но Bozena-4 специализируется на расчистке противопехотных мин.

Напомним, что в ЕС назвали общую сумму оказанной военной помощи Украине. Там планируют продолжать свою поддержку, потому что война в Украине обостряется.

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