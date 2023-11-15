Словаччина запевнила НАТО, що не допомагатиме Україні зброєю

Міністр оборони Словаччини Роберт Каліняк тисне руку Генеральному секретареві НАТО Єнсу Столтенбергу. Фото: Міноборони Словаччини

Міністр оборони Словаччини Роберт Каліняк підтвердив правдивість рішення про те, що країна не допомагатиме Україні зброєю. Відповідну заяву він зробив на зустрічі з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у Брюсселі.

Про це повідомляє Міністерство оборони Словаччини.

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Зазначається, що серед обговорюваних тем чільне місце виділили й питанню майбутньої допомоги Україні. Так, Каліняк заявив, що не надсилатиме військову допомогу зі своїх запасів.

Натомість Словаччина пропонує Україні "досить широкий спектр гуманітарної, цивільної та технічної нелетальної допомоги". Своєю чергою іноземні партнери "повністю поважають рішення нового уряду" країни.

Що передасть Словаччина Україні

Міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар заявив, що Словаччина виділить кошти на виробництво двох розмінувальних машин Bozena-4, які передасть Україні.

За його словами, попри те, що Словаччина не дасть військову допомогу Україні, країна не буде заважати компаніям, які захочуть допомогти. Він також наголосив, що Словаччина планує надати гуманітарну допомогу Україні взимку, також є ідеї щодо розмінування, де словацька армія має значний досвід.

"Словацька Республіка профінансує виробництво двох засобів розмінування Bozenа-4 для української сторони, які мають надійти на озброєння в Херсонській області на початку наступного року", — зазначив Бланар.

Також міністр підтримує вступ України до ЄС.

Що відомо про Bozena-4

Bozena-4 створена словацькою компанією WAY INDUSTRY для розміновування територій від протипіхотних мін.

Управління Bozena-4 здійснюється за допомогою дистанційного радіопередавача. Система має основний корпус, бортовий пристрій, кабіну оператора та транспортну платформу-трейлер.

Машина розмінування Bozena-4 Словаччини. Фото: WAY INDUSTRY

Україна вже використовує подібні комплекси для розмінування, але Bozena-4 спеціалізується на розчищенні від протипіхотних мін.

Нагадаємо, що в ЄС назвали загальну суму наданої військової допомоги Україні. Там планують продовжувати свою підтримку, бо війна в Україні загострюється.