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"Смерть с неба": Ермак показал как FPV-дроны эффектно уничтожают вражеский танк Т-90

21 сентября 2023 20:08
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
"Смерть с неба": Ермак показал как FPV-дроны эффектно уничтожают вражеский танк Т-90
Украинский военный управляет дроном. Фото иллюстративное: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В сети появилось видео, на котором видно, как украинский FPV-дрон точным ударом уничтожает российский танк Т-90. При этом было ликвидировано определенное количество вражеской пехоты, находившейся в боевой технике.

Соответствующее видео обнародовал руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

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Работа FPV-дронов по оккупантам

"Смерть с неба для российских танков. FPV, уничтожающая Т-90", — написал Ермак.

Из описания видео можно увидеть, что успешно отработала по русским врагам третья отдельная штурмовая бригада.

ВСУ уничтожают оккупантов и их технику

Напомним, недавно во временно оккупированном Светлодарске Вооруженные Силы Украины успешно "демилитаризовали" два зенитно-ракетных комплекса Бук-М3.

Добавим, бойцы 66-й отдельной механизированной бригады эффектно уничтожили россиян, пытавшихся давить на нашу оборону. Благодаря украинскому дрону, солдат оккупационной армии стало меньше.

Также мы писали, командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский показал работу артиллерии на Бахмутском направлении.

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