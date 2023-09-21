"Смерть с неба": Ермак показал как FPV-дроны эффектно уничтожают вражеский танк Т-90
В сети появилось видео, на котором видно, как украинский FPV-дрон точным ударом уничтожает российский танк Т-90. При этом было ликвидировано определенное количество вражеской пехоты, находившейся в боевой технике.
Соответствующее видео обнародовал руководитель Офиса президента Андрей Ермак.
Работа FPV-дронов по оккупантам
"Смерть с неба для российских танков. FPV, уничтожающая Т-90", — написал Ермак.
Из описания видео можно увидеть, что успешно отработала по русским врагам третья отдельная штурмовая бригада.
ВСУ уничтожают оккупантов и их технику
Напомним, недавно во временно оккупированном Светлодарске Вооруженные Силы Украины успешно "демилитаризовали" два зенитно-ракетных комплекса Бук-М3.
Добавим, бойцы 66-й отдельной механизированной бригады эффектно уничтожили россиян, пытавшихся давить на нашу оборону. Благодаря украинскому дрону, солдат оккупационной армии стало меньше.
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