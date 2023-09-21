"Смерть з неба": Єрмак показав як FPV-дрони ефектно знищують ворожий танк Т-90

Український військовий керує дроном. Фото ілюстративне: google

У мережі з'явилося відео, на якому видно, як український FPV-дрон точним ударом знищує російський танк Т-90. Заодно було ліквідовано певну кількість ворожої піхоти, яка перебувала у бойовій техніці.

Відповідне відео оприлюднив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

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"Смерть з неба для російських танків. FPV, що знищує Т-90", — написав Єрмак.

З опису відео можна побачити, що успішно відпрацювала по російським ворогах третя окрема штурмова бригада.

ЗСУ знищують окупантів та їх техніку

Нагадаємо, нещодавно у тимчасово окупованому Світлодарську Збройні Сили України успішно "демілітаризували" два зенітно-ракетні комплекси Бук-М3.

Додамо, бйці 66-ї окремої механізованої бригади ефектно знищили росіян, які намагалися тиснути на нашу оборону. Завдяки українському дрону, солдатів окупаційної армії поменшало.

Також ми писали, командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський показав роботу артилерії на Бахмутському напрямку.