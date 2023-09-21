"Смерть з неба": Єрмак показав як FPV-дрони ефектно знищують ворожий танк Т-90
У мережі з'явилося відео, на якому видно, як український FPV-дрон точним ударом знищує російський танк Т-90. Заодно було ліквідовано певну кількість ворожої піхоти, яка перебувала у бойовій техніці.
Відповідне відео оприлюднив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
Робота FPV-дронів по окупантах
"Смерть з неба для російських танків. FPV, що знищує Т-90", — написав Єрмак.
З опису відео можна побачити, що успішно відпрацювала по російським ворогах третя окрема штурмова бригада.
ЗСУ знищують окупантів та їх техніку
Нагадаємо, нещодавно у тимчасово окупованому Світлодарську Збройні Сили України успішно "демілітаризували" два зенітно-ракетні комплекси Бук-М3.
Додамо, бйці 66-ї окремої механізованої бригади ефектно знищили росіян, які намагалися тиснути на нашу оборону. Завдяки українському дрону, солдатів окупаційної армії поменшало.
Також ми писали, командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський показав роботу артилерії на Бахмутському напрямку.