Снайпер взвода "Призраков" рассказал, как РФ сформировала штурмовые подразделения из офицеров

Российские военные на танках. Иллюстративное фото: defence Express

В русской армии сформировали штурмовые подразделения, в состав которого входят военные со званием офицеров. Их отправляют на передовую из-за больших потерь личного состава РФ.

Об этом в эфире телемарафона сообщил командир взвода снайперов президентской бригады Александр "Призрак".

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По словам "Призрака", пехоту и солдат РФ загоняли на фронт под дулом автомата, а офицеры однозначно имели какие-то льготы, при условии, что отправятся воевать на передовую. Из-за большого количества потерь солдат на фронте, российское руководство начало отправлять на войну и офицеров.

"Мне кажется, что если они могут повлиять на работу их пехоты и солдат — под дулом автомата загнать их на позиции, то у офицеров была какая-то "льгота". Благодаря тому, что погибло очень много российских солдат, дошла очередь и до офицеров, их каким-то образом нужно загонять сюда", — подчеркнул украинский военный.

Он также добавил, что для ВСУ пока нет разницы, кто воюет на стороне врага.

"Украинскому солдату нет разницы, кого уничтожать или это офицер, или это солдат враждебный, потому что враг есть враг. В звании врага нет званий", — подчеркнул "Призрак".

Напомним, снайпер контрразведки Службы безопасности Украины Вячеслав Ковальский побил мировой рекорд. Он подстрелил российского оккупанта на расстоянии 3800 метров.

Добавим, операторы дронов одесской 11 бригады НГУ уничтожили часть новейшего зенитно-ракетного комплекса С-350. Известно, что ЗРК "Витязь" производится в РФ в малых количествах и достаточно ценен.