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Снайпер взводу "Привидів" розповів, як РФ сформувала штурмові підрозділи з офіцерів

12 грудня 2023 17:15
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Снайпер взводу "Привидів" розповів, як РФ сформувала штурмові підрозділи з офіцерів
Російські військові на танках. Ілюстративне фото: defence Express
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

У російській армії сформували штурмові підрозділи до складу, яких входять військові зі званням офіцерів. Їх відправляють на передову через великі втрати особового складу РФ.

Про це в ефірі телемарафону повідомив командир взводу снайперів президентської бригади Олександр "Привид".

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Штурмові підрозділи РФ з офіцерів

За словами "Привида", піхоту та солдатів РФ заганяли на фронт під дулом автомата, а офіцери однозначно мали якісь пільги, за умови, що вирушать воювати на передову. Через велику кількість втрат солдат на фронті, російське керівництво почало відправляти на війну і офіцерів.

"Мені здається, що якщо вони можуть вплинути на роботу їхньої піхоти та солдатів — під дулом автомата загнати їх на позиції, то офіцери мали якусь "пільгу". Завдяки тому, що загинуло дуже багато російських солдат, дійшла черга і до офіцерів, їх якимось чином треба заганяти сюди", — підкреслив український військовий.

Він також додав, що для ЗСУ наразі немає різниці, хто воює на стороні ворога.

"Українському солдату немає різниці, кого нищити або це офіцер, або це солдат ворожий, тому що ворог є ворог. У званні ворога немає звань", — наголосив "Привид".

Нагадаємо, снайпер контррозвідки Служби безпеки України В'ячеслав Ковальський побив світовий рекорд. Він підстрелив російського окупанта на відстані 3800 метрів.

Додамо, оператори дронів одеської 11 бригади НГУ знищили частину новітнього зенітно-ракетного комплексу С-350. Відомо, що ЗРК "Витязь" виробляється у РФ у малих кількостях та досить коштовний.

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