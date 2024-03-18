Снайперы ССО успешно выполнили ночную операцию на Херсонском направлении — видео
Снайперы Специальных Сил Обороны успешно проделали ночную операцию. Они уничтожили группу противника на Херсонском направлении.
Об этом сообщила пресс-служба Сил Специальных Операций ВС Украины в понедельник, 18 марта.
Детали операции
Военнослужащие из 73 морского центра специальных операций показали высокую результативность, успешно выполнив задачи по обезвреживанию противника на Херсонском направлении.
В ходе ночного патрулирования на территории Херсонской области наши военные заметили деятельность вражеских сил. Они быстро отреагировали, открыв огонь, и благодаря точным действиям снайперов были ликвидированы шесть военных противника, как указано в отчете специальных операций.
Напомним, что в Херсонской области бойцы КОРД поразили миномет и боекомплект РФ.
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