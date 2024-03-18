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Снайперы ССО успешно выполнили ночную операцию на Херсонском направлении — видео

18 марта 2024 11:59
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Бригадир София
редактор
Снайперы ССО успешно выполнили ночную операцию на Херсонском направлении — видео
Снайпер целится по врагу. Фото: скриншот
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Снайперы Специальных Сил Обороны успешно проделали ночную операцию. Они уничтожили группу противника на Херсонском направлении.

Об этом сообщила пресс-служба Сил Специальных Операций ВС Украины в понедельник, 18 марта.

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Детали операции

Военнослужащие из 73 морского центра специальных операций показали высокую результативность, успешно выполнив задачи по обезвреживанию противника на Херсонском направлении.

В ходе ночного патрулирования на территории Херсонской области наши военные заметили деятельность вражеских сил. Они быстро отреагировали, открыв огонь, и благодаря точным действиям снайперов были ликвидированы шесть военных противника, как указано в отчете специальных операций.

Напомним, что в Херсонской области бойцы КОРД поразили миномет и боекомплект РФ.

Ранее мы писали, что оккупанты украли личные дела из Пенсионного фонда на оккупированной части Херсонской области.

Также мы сообщали, что россияне атакуют Харьковскую область с самого утра.

ВСУ
Украина
Херсонская область
ССО

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