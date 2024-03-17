Окупанти вкрали особисті справи із Пенсійного фонду на окупованій частині Херсонської області

Російські солдати сидять на танку. Фото: АР

Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань заявив, що російські окупанти почали вивозити особисті справи із відділень Пенсійного фонду в окупованій частині області. Спочатку документи вивезли з Нової Каховки, а потім і з Каховки.

Про це депутат написав на своїй сторінці у Facebook у суботу, 16 березня.

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Хлань зазначив, що метою цієї операції є централізація даних у Генічеську для того, щоб встановити, хто з мешканців залишився в окупованих районах, а хто залишив їх.

Таким чином, російська влада прагне зробити місцеве населення залежним від виплат, які здійснюють Росія. Серед вивезених документів є дані учасників антитерористичної операції, які отримували пільги, а також інформація про працівників поліції.

Нагадаємо, росіяни продовжують активно красти українські бренди. Цього разу вони викрали солодке газування від бренду "Живчик" від компанії "Оболонь", через що знову ніяково осоромилися.

Раніше у Центрі національного спротиву розповіли, що за 2023 рік росіяни вивезли з тимчасово окупованих територій 4,8 тонни українського зерна.