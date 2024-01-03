Оккупационные власти ввели мародерскую политику на ТОТ, где полицейские РФ конфискуют заброшенные авто украинцев

Штрафплощадка с авто. Иллюстративное фото: autonews.autoua.net

На временно оккупированных территориях юга Украины российское руководство ведет мародерскую политику. Полицейские РФ призвали местных жителей сообщать о заброшенных автомобилях, которые впоследствии россияне будут изымать и вывозить в Россию.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

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По данным Центра нацсопротивления, оккупационные власти осуществляют мародерскую политику и грабят украинцев. Отмечается, что правоохранители РФ призвали жителей ВОТ сообщать о заброшенных автомобилях украинцев. Речь идет о "бесхозяйственных" машинах, которые граждане покинули, когда выезжали из оккупации или были репрессированными россиянами.

"Такие машины оккупанты изымают на штрафплощадку и затем вывозят в РФ, поисками владельцев никто не занимается, ведь у РФ не существует института "частной собственности", — подчеркнули в Центре национального сопротивления.

Напомним, во временно оккупированном Мелитополе россияне придумали новый пропагандистский урок для школьников. Ученики изучают новый предмет под названием "Сто дат русской идентичности".

Добавим, в оккупированном Мариуполе школьникам будут показывать выступления российского диктатора Владимира Путина. Соответствующая задача входит в план "воспитательных мероприятий" на 2024 год.