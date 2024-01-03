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В окупації поліцейські РФ конфісковують покинуті авто українців та вивозять їх до Росії

3 січня 2024 14:52
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Окупаційна влада запровадила мародерську політику на ТОТ, де поліцейські РФ конфіскують покинуті авто українців
Штрафмайданчик з авто. Ілюстративне фото: autonews.autoua.net
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

На тимчасово окупованих територіях півдня України російське керівництво запровадило мародерську політику. Поліцейські РФ закликали місцевих жителів повідомляти про покинуті автомобілі, які згодом росіяни будуть вилучати та вивозити до Росії.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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Мародерська політика на ТОТ

За даними Центру нацспротиву, окупаційна влада здійснює мародерську політику та грабує українців. Зазначається, що правоохоронці РФ закликали жителів ТОТ повідомляти про покинуті авто українців. Йдеться про "безгосподарчі" машини, які громадяни залишили, коли виїжджали з окупації або були репресованими росіянами.

"Такі машини окупанти вилучають на штрафмайданчик й потім вивозять до РФ, пошуками власників ніхто не займається, адже у РФ не існує інституту "приватної власності", — підкреслили в Центрі національного спротиву.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Мелітополі росіяни вигадали новий пропагандистський урок для школярів. Учні вивчають новий предмет під назвою "Сто дат Російської ідентичності".

Додамо, в окупованому Маріуполі школярам показуватимуть виступи російського диктатора Володимира Путіна. Відповідне завдання входить у план "виховних заходів" на 2024 рік.

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