Оккупанты украли личные дела из Пенсионного фонда на оккупированной части Херсонской области

Российские солдаты сидят на танке. Фото: АР

Депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань заявил, что российские оккупанты начали вывозить личные дела из отделений Пенсионного фонда в оккупированной части области. Сначала документы были вывезены из Новой Каховки, а затем и из Каховки.

Об этом депутат написал на своей странице в Facebook в субботу, 16 марта.

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Хлань указал, что целью этой операции является централизация данных в Геническе для того, чтобы установить, кто из жителей остался в оккупированных районах, а кто покинул их.

Таким образом, российские власти стремятся сделать местное население зависимым от выплат, осуществляемых Россией. Среди вывезенных документов находятся данные участников антитеррористической операции, которые получали льготы, а также информация о работниках полиции.

Напомним, россияне продолжают активно воровать украинские бренды. На этот раз они похитили сладкую газировку от бренда "Живчик" от компании "Оболонь", из-за чего снова неловко оконфузились.

Ранее в Центре национального сопротивления рассказали, что за 2023 год россияне вывезли с временно оккупированных территорий 4,8 тонны украинского зерна.