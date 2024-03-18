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Снайпери ССО успішно виконали нічну операцію на Херсонському напрямку — відео

18 березня 2024 11:59
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Снайпери ССО успішно виконали нічну операцію на Херсонському напрямку — відео
Снайпер цілиться по ворогу. Фото: скриншот
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Снайпери Спеціальних сил оборони успішно виконали нічну операцію. Вони знищили групу противника на Херсонському напрямку.

Про це повідомила пресслужба Сил спеціальних операцій ЗС України у понеділок, 18 березня.

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Деталі операції

Військовослужбовці з 73-го морського центру спеціальних операцій показали високу результативність, успішно виконавши завдання зі знешкодження противника на Херсонському напрямку. 

Під час нічного патрулювання на території Херсонської області наші військові помітили діяльність ворожих сил. Вони швидко відреагували, відкривши вогонь, і завдяки влучним діям снайперів, було ліквідовано шістьох військових противника, як зазначено у звіті спеціальних операцій.

Нагадаємо, що на Херсонщині бійці КОРД уразили міномет і боєкомплект РФ.

Раніше ми писали, що окупанти вкрали особисті справи із Пенсійного фонду на окупованій частині Херсонської області.

Також ми повідомляли, що росіяни атакують Харківщину від самого ранку.

ЗСУ
Україна
Херсонська область
ССО

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