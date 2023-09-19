"Спалили" количество погибших: РФ заказала удостоверения для семей погибших оккупантов

Российские солдаты. Фото: росСМИ

Российское Министерство труда и социального обеспечения запросило в общей сложности более 750 тыс. идентификационных карт для лиц, участвовавших в боевых действиях. Также было заказано 230 тыс. удостоверений для родных погибших "ветеранов" и тем самым раскрыли приблизительное количество погибших на войне в Украине.

Об этом сообщают российские СМИ.

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Сообщается, что из указанных 230 тыс., 200 тыс. документов будут распределены через министерство обороны, в то время как оставшиеся 30 тыс. будут распределены через Минсоцзащиты.

В мае этого года российский орган социального обеспечения уже заключал схожее соглашение на 95 тыс. карт для ветеранов и ещё 23,7 тыс. для близких погибших солдат. В предыдущем году запросы также осуществлялись, но в меньших объемах.

Также в сообщении говорится, что с момента начала конфликта между Россией и Украиной было выдано свыше 900 тыс. карт для участников боевых действий и приблизительно 260 тыс. для их семей. С июня категория лиц, которым предоставляются такие карты, включает в себя родных добровольцев, погибших в ходе конфликта, включая наёмников из ЧВК "Вагнер".

Стоит отметить, что объем заказанных карт может неявно указывать на масштаб потерь среди российского военного контингента.

Напомним, что за минувшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали около 520 российских оккупантов. К тому же, противник потерял немало военной техники, среди которой бронемашины, артиллерийские системы и БпЛА.