"Спалили" кількість загиблих: РФ замовила посвідчення для сімей загиблих окупантів

Російські солдати. Фото: росЗМІ

Російське Міністерство праці та соціального забезпечення запросило загалом понад 750 тис. ідентифікаційних карт для осіб, які брали участь у бойових діях. Також було замовлено 230 тис. посвідчень для рідних загиблих "ветеранів" і цим розкрили приблизну кількість загиблих на війні в Україні.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Повідомляється, що із зазначених 230 тис., 200 тис. документів будуть розподілені через міністерство оборони, тоді як 30 тис., що залишилися, будуть розподілені через Мінсоцзахист.

У травні цього року російський орган соціального забезпечення вже укладав подібну угоду на 95 тис. карток для ветеранів та ще 23,7 тис. для близьких загиблих солдатів. Попереднього року запити також здійснювалися, але у менших обсягах.

Також у повідомленні йдеться, що з моменту початку конфлікту між Росією та Україною було видано понад 900 тис. карток для учасників бойових дій та приблизно 260 тис. для їхніх сімей. З червня категорія осіб, яким надаються такі карти, включає рідних добровольців, які загинули в ході конфлікту, включаючи найманців з ПВК "Вагнер".

Варто зазначити, що обсяг замовлених карток може неявно вказувати на масштаб втрат серед російського військового контингенту.

Нагадаємо, що минулої доби Збройні сили України ліквідували близько 520 російських окупантів. До того ж, противник втратив чимало військової техніки, серед якої бронемашини, артилерійські системи та БпЛА.