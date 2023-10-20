Спецоперации ВСУ на левобережье Херсонщины более масштабны, чем раньше, — ISW

Украинские военнослужащие. Фото: Reuters

Институт изучения войны оценил, что украинские действия на левом берегу Днепра в Херсонской области масштабнее, чем были раньше. А украинские силы сохраняют присутствие в некоторых районах восточного берега у береговой линии Днепра и Антоновского железнодорожного моста.

Об этом сообщает ISW.

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Масштабные операции

Российские источники тоже обсуждают более масштабные, чем обычно, украинские наземные операции на левом берегу Херсонской области 19 октября. Известный российский военный блоггер, инициировавший российскую дискуссию об украинских штурмах на восточном берегу 18 октября, он заявил 19 октября, что две украинские диверсионно-разведывательные группы украинской морской пехотной бригады переправились через реку Днепр, разбили российские войска в этом районе и завоевали плацдарм в селе Крынки (30 км восточнее г. Херсона и примерно 2 км в глубь материка от береговой линии р. Днепр).

"Он утверждал, что российская пехота контратаковала и оттеснила украинские силы на окраины села, но отметил, что украинские войска все еще контролируют некоторые дома в Крынках и ждут подкрепления в этом районе", — отмечают в ISW.

Другой российский военный блоггер заявил, что украинские войска в атаках на Крынки использовали больше живой силы, чем в предыдущих атаках.

Кроме того, несколько российских источников, в том числе оккупационный глава Херсонской области Владимир Сальдо, утверждали, что российским войскам удалось отбросить украинские войска из района Пойма-Песчановка-Подстепное (15 км к востоку от Херсона) к берегу реки Днепр и к позициям под Антоновским. по железнодорожному мосту, где они утверждают, что украинские силы пытаются отдохнуть и перегруппироваться под постоянными авиационными и артиллерийскими ударами России.

"Украинский Генштаб также молчаливо признал украинские операции на восточном берегу и сообщил 19 октября, что российская авиация нанесла удары по Песчановке, имея в виду, что украинские силы действуют в городе", — добавили в ISW.

В то время как российские источники продолжают предлагать несколько расходящиеся утверждения относительно масштаба украинских атак на восточном берегу, в ISW оценили, что текущие украинские действия кажутся более масштабными, чем ранее бывшие тактические рейды. Имеющиеся геолокационные кадры указывают, что украинские силы сохраняют присутствие вдоль береговой линии и возле Антоновского железнодорожного моста, несмотря на контратаки россиян.

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