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Спецоперації ЗСУ на лівобережжі Херсонщини масштабніші, ніж раніше, — ISW

20 жовтня 2023 07:45
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Спецоперації ЗСУ на лівобережжі Херсонщини масштабніші, ніж раніше, — ISW
Українські військовослужбовці. Фото: Reuters
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Інститут вивчення війни оцінив, що українські дії на лівому березі Дніпра на Херсонщині масштабніші, ніж були раніше. А українські сили зберігають присутність у деяких районах східного берега поблизу берегової лінії Дніпра та Антонівського залізничного мосту.

Про це повідомляє ISW.

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Масштабні операції

Російські джерела теж обговорюють масштабніші, ніж зазвичай українські наземні операції на лівому березі Херсонської області 19 жовтня. Відомий російський військовий блогер, який ініціював російську дискусію про українські штурми на східному березі 18 жовтня, заявив 19 жовтня, що дві українські диверсійно-розвідувальні групи української морської піхотної бригади переправилися через річку Дніпро, розбили російські війська в цьому районі та завоювали плацдарм у селі Кринки (30 км на схід від м. Херсона та приблизно 2 км у глиб материка від берегової лінії р. Дніпро).

"Він стверджував, що російська піхота контратакувала та відтіснила українські сили до околиць села, але зазначив, що українські війська все ще контролюють деякі будинки в Кринках і чекають на підкріплення в цьому районі", — зазначають у ISW.

Інший російський військовий блогер заявив, що українські війська в атаках на Кринки використали більше живої сили, ніж у попередніх атаках.

Крім того, кілька російських джерел, у тому числі окупаційний глава Херсонської області Володимир Сальдо, стверджували, що російським військам вдалося відкинути українські війська з району Пойма-Піщанівка-Підстепне (15 км на схід від Херсона) до берега річки Дніпро та до позицій під Антонівським залізничним мостом, де вони стверджують, що українські сили намагаються відпочити та перегрупуватися під постійними авіаційними та артилерійськими ударами Росії.

"Український Генштаб також мовчазно визнав українські операції на східному березі і повідомив 19 жовтня, що російська авіація завдала ударів по Піщанівці, маючи на увазі, що українські сили діють у місті", — додали в ISW.

У той час як російські джерела продовжують пропонувати дещо розбіжні твердження щодо масштабу українських атак на східному березі, в ISW оцінили, що поточні українські дії видаються більш масштабними, ніж тактичні рейди, що були раніше. Наявні геолокаційні кадри вказують на те, що українські сили зберігають присутність  вздовж берегової лінії та біля Антонівського залізничного мосту, незважаючи на контратаки росіян.

Також ми писали раніше, що українська армія почала відвойовувати територію на лівому березі Дніпра в Херсонській області. Найближча перспектива для України, і допомога американських ракет ATACMS морпіхам, що десантувалися через Дніпро.

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