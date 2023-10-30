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Спикер Палаты представителей США пояснил, что будет с помощью Украины и Израилю

30 октября 2023 03:18
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Спикер Палаты представителей США пояснил, что будет с помощью Украины и Израилю
Спикер Палаты представителей Соединенных Штатов Америки Майк Джонсон. Фото: REUTERS
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Спикер Палаты представителей Соединенных Штатов Америки Майк Джонсон высказался о предоставлении помощи Украине и Израилю. По его словам, финансирование обеих стран будет рассмотрено в различных законопроектах.

Об этом сообщает Fox News.

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"Мы собираемся рассмотреть отдельный законопроект о финансировании Израиля. Это насущная и неотложная потребность", — отметил Джонсон.

По его словам, сложившаяся ситуация в Израиле не может ждать и требует внимания. Таким образом, это является причиной того, чтобы рассмотреть финансирование этой страны отдельно.

Спикер добавил, что верит в поддержку обеих партий. Также он подчеркнул, что будет настаивать на том, чтобы безоговорочная поддержка состоялась.

Напомним, что новый спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что готов обсудить выделение помощи Украине. Однако по его словам, поддержка предоставится при "определенных условиях".

Также мы сообщали, что по словам Майка Джонсона, российскому диктатору Владимиру Путину ни в коем случае нельзя разрешить победить. Он объяснил, почему так считает.

Добавим, что советник по национальной безопасности США Джейк Салливан объяснил, почему следует поддерживать операцию Израиля против ХАМАС.

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