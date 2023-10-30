Спікер Палати представників США пояснив, що буде з допомогою Україні та Ізраїлю

Спікер Палати представників Сполучених Штатів Америки Майк Джонсон. Фото: REUTERS

Спікер Палати представників Сполучених Штатів Америки Майк Джонсон висловився щодо надання допомоги Україні та Ізраїлю. За його словами, фінансування обох країн розглянуть у різних законопроєктах.

Про це повідомляє Fox News.

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Майк Джонсон про допомогу Україні та Ізраїлю

"Ми збираємося розглянути окремий законопроєкт про фінансування Ізраїлю. Це нагальна й невідкладна потреба", — зазначив Джонсон.

За його словами, ситуація, що склалася в Ізраїлі, не може чекати й потребує уваги. Таким чином це є причиною того, щоб розглянути фінансування цієї країни окремо.

Спікер додав, що вірить у підтримку обох партій. Також він наголосив, що наполягатиме на тому, щоб беззаперечна підтримка відбулась.

Нагадаємо, що новий спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що готовий обговорити виділення допомоги Україні. Однак за його словами, підтримка надасться за "певних умов".

Також ми повідомляли, що за словами Майка Джонсона, російському диктатору Володимиру Путіну в жодному разі не можна дозволити перемогти. Він пояснив, чому так вважає.

Додамо, що радник з нацбезпеки США Джейк Салліван пояснив, чому варто підтримувати операцію Ізраїлю проти ХАМАС.