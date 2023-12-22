Сотрудник ведущего мобильного оператора Украины оказался коллаборантом

Сотрудник СБУ задержал мужчину. Фото: пресс-служба СБУ

15 лет заключения получил днепрянин, работавший на одного из ведущих мобильных операторов Украины. По материалам Службы безопасности Украины, он "сливал" в чат-бот российской разведки геолокации ВСУ.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

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Агент собирал информацию о последствиях воздушных атак РФ по городской инфраструктуре для повторной корректировки вражеских ударов. Полученные сведения он передавал оккупантам через специализированный чат-бот военной разведки страны-агрессора в виде медиафайлов с отметками украинских объектов на электронной карте.

"Им оказался технический специалист одного из ведущих операторов мобильной связи в Украине. С начала полномасштабного вторжения России сотрудник разведывал места базирования штабов и комплексов противовоздушной обороны ВСУ на территории областного центра", — сообщили в пресс-службе.

Кроме того, коллаборант пытался отслеживать возможные железнодорожные маршруты переправки украинской боевой техники на восточный фронт.

Сотрудники СБУ задержали его в собственном доме, когда он готовился к новому "сеансу" связи с российским ГРУ. Во время обысков у задержанного обнаружен мобильный телефон, который он применял для разведывательно-взрывной деятельности против Украины.

"Как установило расследование, работник "мобильной" компании в Днепре был дистанционно завербован кадровым сотрудником российского ГРУ в конце февраля 2022 года. Оккупанты привлекли днепрянина к негласному сотрудничеству через собственный чат-бот, где собирали разведданные о дислокации и перемещении Сил обороны", — отметили в СБУ.

Суд назначил изменнику 15 лет заключения.

Напомним, в Харькове СБУ ликвидировала еще одну мошенническую схему, участники которой выманивали деньги у семей украинских защитников. В частности, военные и полиция разоблачили местного жителя, который выманивал 10 тысяч долларов у жены погибшего воина ВСУ.