Співробітник провідного мобільного оператора України виявися колаборантом

Співробітник СБУ затримав чоловіка. Фото: пресслужба СБУ

15 років ув'язнення отримав дніпрянин, який працював на одного з провідних мобільних операторів України. За матеріалами Служби безпеки України, він "зливав" у чат-бот російської розвідки геолокації ЗСУ.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Читайте також:

Як співробітник українського мобільного оператора здавав позиції ЗСУ

Агент збирав інформацію про наслідки повітряних атак РФ по міській інфраструктурі для повторного коригування ворожих ударів. Отримані відомості він передавав окупантам через спеціалізований чат-бот воєнної розвідки країни-агресора у вигляді медіафайлів з відмітками українських об’єктів на електронній карті.

"Ним виявився технічний спеціаліст одного з провідних операторів мобільного зв’язку в Україні. З початку повномасштабного вторгнення РФ посадовець розвідував місця базування штабів та комплексів протиповітряної оборони ЗСУ на території обласного центру", — повідомили у пресслужбі.

Крім того, колаборант намагався відстежувати можливі залізничні маршрути переправлення української бойової техніки на східний фронт.

Співробітники СБУ затримали його у власному помешканні, коли він готувався до нового "сеансу" зв’язку з російським ГРУ. Під час обшуків у затриманого виявлено мобільний телефон, який він застосовував для розвідувально-підривної діяльності проти України.

"Як встановило розслідування, працівник "мобільної" компанії у Дніпрі був дистанційно завербований кадровим співробітником російського ГРУ наприкінці лютого 2022 року. Окупанти залучили дніпрянина до негласної співпраці через власний чат-бот, де збирали розвіддані про дислокацію та переміщення Сил оборони", — зазначили в СБУ.

Суд призначив зраднику 15 років ув'язнення.

Нагадаємо, у Харкові СБУ ліквідувала ще одну шахрайську схему, учасники якої виманювали гроші у сімей українських захисників. Зокрема, військові та поліція викрили місцевого жителя, який видурював 10 тисяч доларів з дружини загиблого воїна ЗСУ.