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США не воюют с Россией — генерал Пентагона прокомментировал "красные линии" в поддержке

20 марта 2024 09:23
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Соединенные Штаты не воюют с Россией - генерал Пентагона прокомментировал "красные линии" в поддержке
Пэт Райдер во время пресс-брифинга в Пентагоне. Фото: AP
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

США все еще имеют своеобразные "красные линии" в оказании помощи Украине и участии в конфликте, руководствуясь собственными национальными интересами и стратегиями. Однако совместно работает над общей целью — не допустить победы России. 

Об этом спикер Пентагона генерал-майор Патрик Райдер заявил в интервью Радио Свобода.

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Патрик Райдер объяснил, что каждая страна сама определяет, какую помощь она готова предоставить, чтобы поддержать Украину в борьбе с российской агрессией.

Райдер подчеркнул, что с точки зрения Соединенных Штатов и Контактной группы по вопросам обороны Украины, приоритетом является понимание важнейших потребностей Украины, таких как противовоздушная оборона, и сотрудничество с международным сообществом для их удовлетворения в будущем.

"Что касается операций в Украине, Соединенные Штаты не ведут войну с Россией. Мы не стремимся к войне с Россией. Мы сосредоточены на том, чтобы помочь Украине защитить свою суверенную территорию и вернуть ее", — добавил он.

Напомним, что спикер Пентагона генерал-майор Патрик Райдер заявил, что из-за задержки помощи США для Украины "риски растут каждый день".

Также мы писали о том, что спикер Пентагона генерал-майор Патрик Райдер заявил, что в настоящее время Министерство обороны США активно сотрудничает с Конгрессом для того, чтобы там как можно быстрее одобрили предоставление Украине пакета помощи на 60 миллиардов долларов. Однако, по его словам, пока финансирование на паузе, Соединенные Штаты вместе с союзниками проводят военную подготовку для украинских военных и помогают развивать оборонную сферу.

США
Украина
Пентагон
война в Украине
Россия

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