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Сполучені Штати не воюють з Росією — генерал Пентагону прокоментував "червоні лінії" у підтримці

20 березня 2024 09:23
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Сполучені Штати не воюють з Росією — генерал Пентагону прокоментував "червоні лінії" у підтримці
Пет Райдер під час пресбрифінгу у Пентагоні. Фото: AP
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

США все ще має своєрідні "червоні лінії" у наданні допомоги Україні та участі в конфлікті, керуючись власними національними інтересами та стратегіями. Проте спільно працює над спільною метою — не допустити перемоги Росії.

Про це спікер Пентагону генерал-майор Патрік Райдер заявив в інтерв'ю для Радіо Свобода.

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Патрік Райдер пояснив, що кожна країна сама визначає, яку допомогу вона готова надати, аби підтримати Україну у боротьбі з російською агресією.

Райдер підкреслив, що з точки зору Сполучених Штатів та Контактної групи з питань оборони України, пріоритетом є розуміння найнагальніших потреб України, таких як протиповітряна оборона, і співпраця з міжнародним співтовариством для її задоволення у майбутньому.

"Що стосується операцій в Україні, Сполучені Штати не ведуть війну з Росією. Ми не прагнемо війни з Росією. Ми зосереджені на тому, щоб допомогти Україні захистити свою суверенну територію та повернути її", — додав він.

Нагадаємо, що спікер Пентагону генерал-майор Патрік Райдер заявив, що через затримку допомоги США для України "ризики ростуть щодня".

Також ми писали про те, що речник Пентагону генерал-майор Патрік Райдер заявив, що наразі Міністерство оборони США активно співпрацює з Конгресом для того, щоб там якнайшвидше схвалили надання Україні пакет допомоги на 60 мільярдів доларів. Однак, за його словами, поки фінансування на паузі, Сполучені Штати разом із союзниками проводять військову підготовку для українських військових та допомагають у розбудові оборонної сфери. 

США
Україна
Пентагон
війна в Україні
Росія

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