Затримка допомоги США небезпечна для України — генерал Пентагону прокоментував можливий наступ РФ

Представник Пентагону Патрік Райдер. Фото: defense.gov

Україна продовжує бути на передовій у боротьбі з російською агресією, проте затримка в наданні допомоги з боку Сполучених Штатів ускладнює ситуацію. Спікер Пентагону генерал-майор Патрік Райдер заявив, що через затримку допомоги США для України "ризики ростуть щодня".

Про це спікер Пентагону генерал-майор Патрік Райдер заявив в інтерв'ю для Радіо Свобода.

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"Звичайно, затримки в отриманні Україною того, що їй потрібно, продовжують наражати Україну на підвищений ризик. Ми повністю усвідомлюємо жахливість ситуації, важливість і терміновість потреб у боєприпасах та інших можливостях", — розповів Патрік Райдер.

Генерал також відзначив мужність і сміливість українських військових, які продовжують тримати оборону на передовій лінії.

"Українці показали себе неймовірно мужніми, сміливими та інноваційними бійцями, і вони продовжують тримати рубіж на більшій частині передової лінії", — сказав генерал.

Про можливість нового наступу російських військ на півночі України, зокрема в міста Суми та Київ, генерал відповів, що "ризики зростають щодня".

"Але зараз ми продовжуємо бачити, як Україна тримає позицію. Тому будемо зосереджені на підтримці України та на тому, щоб Росія не могла захопити більше території", — заявив Райдер.

Нагадаємо, що речник Пентагону генерал-майор Патрік Райдер заявив, що наразі Міністерство оборони США активно співпрацює з Конгресом для того, щоб там якнайшвидше схвалили надання Україні пакет допомоги на 60 мільярдів доларів. Однак, за його словами, поки фінансування на паузі, Сполучені Штати разом із союзниками проводять військову підготовку для українських військових та допомагають у розбудові оборонної сфери.

Також ми писали про те, що 19 березня відбулась 20-та зустріч Контактної групи з питань оборони України у місті Рамштайн. Однак ще до початку заходу міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус анонсував новий транш для Києва.