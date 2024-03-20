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Задержка помощи США опасна для Украины — генерал Пентагона прокомментировал возможное наступление РФ

20 марта 2024 08:35
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Задержка помощи США опасна для Украины – генерал Пентагона прокомментировал возможное наступление РФ
Представитель Пентагона Патрик Райдер. Фото: defense.gov
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Украина продолжает находиться на передовой в борьбе с российской агрессией, однако задержка в оказании помощи со стороны Соединенных Штатов усложняет ситуацию. Спикер Пентагона генерал-майор Патрик Райдер заявил, что из-за задержки помощи США для Украины "риски растут каждый день".

Об этом Спикер Пентагона генерал-майор Патрик Райдер заявил в интервью Радио Свобода.

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"Конечно, задержки в получении Украиной того, что ей нужно, продолжают подвергать Украину повышенного риска. Мы полностью осознаем ужасность ситуации, важность и срочность потребностей в боеприпасах и других возможностях", — рассказал Патрик Райдер.

Генерал также отметил мужество и смелость украинских военных, продолжающих держать оборону на передовой линии.

"Украинцы показали себя невероятно мужественными, смелыми и инновационными бойцами, и они продолжают держать рубеж по большей части передовой линии", — сказал генерал.

О возможности нового наступления российских войск на севере Украины, в частности в Сумы и Киев, генерал ответил, что "риски растут каждый день".

"Но сейчас мы продолжаем видеть, как Украина держит позицию. Поэтому будем сосредоточены на поддержке Украины и том, чтобы Россия не могла захватить больше территории", — заявил Райдер.

Напомним, что представитель Пентагона генерал-майор Патрик Райдер заявил, что в настоящее время Министерство обороны США активно сотрудничает с Конгрессом для того, чтобы там как можно быстрее одобрили предоставление Украине пакет помощи на 60 миллиардов долларов. Однако, по его словам, пока финансирование на паузе Соединенные Штаты вместе с союзниками проводят военную подготовку для украинских военных и помогают развивать оборонную сферу.

Также мы писали о том, что 19 марта состоялась 20-я встреча Контактной группы по обороне Украины в городе Рамштайн. Однако еще до начала мероприятия министр обороны Германии Борис Писториус анонсировал новый транш для Киева.

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