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США и Британия снова ударили по объектам хуситов в Йемене — CNN

23 января 2024 03:09
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Ульяна Виноградова
Война в Йемене - США и Британия снова ударили по объектам хуситов в Йемене - CNN
Американский истребитель на старте удара. Фото: US CENTRAL COMMAND
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Ульяна Виноградова

США и Великобритания нанесли новые удары по объектам хуситов в Йемене в понедельник, 22 января.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителей Пентагона.

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Что известно об атаках на хуситов

По словам представителя оборонного ведомства, США и Великобритания нанесли удары по менее чем 10 объектам. И это меньше, чем во время первой совместной операции 11 января. Тогда были нанесены удары по более чем 30 объектам хуситов.

Известно, что США развернули истребители с авианосца ВМС США Dwight D. Eisenhower в рамках этих ударов.

Президент Джо Байден обсудил безопасность в Красном море с британским коллегой, премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.

Впоследствии США назвали операцию по нанесению ударов по объектам хуситов в Йемене "Operation Poseidon Archer". То есть речь идет о более организованном и потенциально долгосрочном подходе к операциям в Йемене, направленным на сдерживание поддерживаемой Ираном группировки от нападений на коммерческие суда в Красном море.

Добавим, что с 11 января США нанесли восемь ударов по объектам хуситов в Йемене.

Напомним, что американский истребитель недавно сбил крылатую ракету, выпущенную из районов боевиков-хуситов в Йемене в сторону эсминца ВМС США USS Laboon. Известно, есть ли пострадавшие.

Также мы сообщали, что 14 января войска Великобритании и США нанесли новые удары по военным объектам, расположенным в Йемене. Такие атаки направлены на объект хуситов к северу от провинции Ходейда.

США
Великобритания
война
атака
Йемен

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