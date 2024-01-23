Война в Йемене - США и Британия снова ударили по объектам хуситов в Йемене - CNN

США и Британия снова ударили по объектам хуситов в Йемене — CNN
США и Великобритания нанесли новые удары по объектам хуситов в Йемене в понедельник, 22 января.
Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителей Пентагона.
Что известно об атаках на хуситов
По словам представителя оборонного ведомства, США и Великобритания нанесли удары по менее чем 10 объектам. И это меньше, чем во время первой совместной операции 11 января. Тогда были нанесены удары по более чем 30 объектам хуситов.
Известно, что США развернули истребители с авианосца ВМС США Dwight D. Eisenhower в рамках этих ударов.
Президент Джо Байден обсудил безопасность в Красном море с британским коллегой, премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.
Впоследствии США назвали операцию по нанесению ударов по объектам хуситов в Йемене "Operation Poseidon Archer". То есть речь идет о более организованном и потенциально долгосрочном подходе к операциям в Йемене, направленным на сдерживание поддерживаемой Ираном группировки от нападений на коммерческие суда в Красном море.
Добавим, что с 11 января США нанесли восемь ударов по объектам хуситов в Йемене.
Напомним, что американский истребитель недавно сбил крылатую ракету, выпущенную из районов боевиков-хуситов в Йемене в сторону эсминца ВМС США USS Laboon. Известно, есть ли пострадавшие.
Также мы сообщали, что 14 января войска Великобритании и США нанесли новые удары по военным объектам, расположенным в Йемене. Такие атаки направлены на объект хуситов к северу от провинции Ходейда.
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