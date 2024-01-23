Війна в Ємені - США і Британія знову вдарили по об'єктах хуситів у Ємені — CNN

Американський винищувач на старті удару. Фото: U.S. CENTRAL COMMAND

США і Велика Британія завдали нових ударів по об'єктах хуситів у Ємені у понеділок, 22 січня.

Про це повідомляє CNN із посиланням на представників Пентагону.

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За словами представника оборонного відомства, США і Великобританія завдали ударів по менш ніж 10 об'єктах. І це менше, ніж під час першої спільної операції 11 січня. Тоді було завдано ударів по більш ніж 30 об'єктах хуситів.

Відомо, що США розгорнули винищувачі з авіаносця ВМС США Dwight D. Eisenhower в рамках цих ударів.

Президент Джо Байден обговорив безпеку в Червоному морі з британським колегою, прем'єр-міністром Великобританії Ріші Сунаком.

Згодом США назвали операцію з нанесення ударів по об'єктах хуситів у Ємені "Operation Poseidon Archer". Тобто, йдеться про більш організований і потенційно довгостроковий підхід до операцій в Ємені, спрямованих на стримування підтримуваного Іраном угруповання від нападів на комерційні судна в Червоному морі.

Додамо, що з 11 січня США завдали вісім ударів по об'єктах хуситів в Ємені.

Нагадаємо, що американський винищувач нещодавно збив крилату ракету, випущену з районів бойовиків-хуситів в Ємені в бік есмінця ВМС США USS Laboon. Відомо, чи є постраждалі.

Також ми повідомляли, що 14 січня війська Великої Британії та США завдали нових ударів по військових об'єктах, які розташовані в Ємені. Такі атаки спрямовано на об'єкт хуситів на північ від провінції Ходейда.