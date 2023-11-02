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США планируют предоставить Украине очередной пакет военной помощи, — Reuters

2 ноября 2023 22:32
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Какое оружие войдет в новый пакет военной помощи для Украины от США
Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Leah Millis
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Администрация президента США Джо Байдена, вероятно, объявит новый пакет военной помощи для Украины суммой 425 миллионов долларов. Он будет содержать ракеты и боеприпасы, чтобы противодействовать беспилотникам.

Об этом заявили два американских чиновника для Reuters.

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Отмечается, что о таком решении планируется сообщить в пятницу, 3 ноября.

Как известно, в этот раз пакет помощи не будет включать в себя дополнительные ракеты ATACMS.

Какое оружие передадут США в этот раз

В свою очередь члены Республиканской партии в Конгрессе призвали Джо Байдена передать Украине ракеты большей дальности, несмотря на то, что некоторые консервативные законодатели были против этого.

"Запланированный пакет помощи Украине включает боеприпасы с лазерной наводкой для сбивания российских беспилотников стоимостью около 300 миллионов долларов, согласно документу, который видели Reuters и один из чиновников", — говорится в сообщении.

Где берут средства на помощь Украине

В издании отмечается, что такой пакет финансируется программой "Инициатива содействия безопасности Украины" (USAI), благодаря которой администрация Байдена может покупать оружие у предприятий, а не брать из запасов США.

Чиновники отмечают, что другой обещанный пакет суммой 125 миллионов долларов включает именно такое оружие:

  • дополнительные боеприпасы для национальных передовых зенитно-ракетных систем (NASAMS),
  • боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS),
  • артиллерию калибра 105 и 155 миллиметров,
  • противотанковое оружие TOW,
  • противопехотные мины "Клеймор",
  • стрелковое оружие,
  • много грузовиков.

"Эти обещания по вооружениям стали возможны благодаря использованию президентских полномочий по сокращению вооружений (PDA), которые позволяют Байдену передавать товары и услуги по американским запасам без одобрения Конгресса во время чрезвычайных ситуаций. Материалы будут получены из избыточных американских запасов", — добавили в сообщении.

Напомним, ранее новый спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что российскому диктатору Владимиру Путину ни в коем случае нельзя разрешить победить. Он убежден, что только на Украине Россия не остановится.

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