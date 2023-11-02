Какое оружие войдет в новый пакет военной помощи для Украины от США

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Leah Millis

Администрация президента США Джо Байдена, вероятно, объявит новый пакет военной помощи для Украины суммой 425 миллионов долларов. Он будет содержать ракеты и боеприпасы, чтобы противодействовать беспилотникам.

Об этом заявили два американских чиновника для Reuters.

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Отмечается, что о таком решении планируется сообщить в пятницу, 3 ноября.

Как известно, в этот раз пакет помощи не будет включать в себя дополнительные ракеты ATACMS.

Какое оружие передадут США в этот раз

В свою очередь члены Республиканской партии в Конгрессе призвали Джо Байдена передать Украине ракеты большей дальности, несмотря на то, что некоторые консервативные законодатели были против этого.

"Запланированный пакет помощи Украине включает боеприпасы с лазерной наводкой для сбивания российских беспилотников стоимостью около 300 миллионов долларов, согласно документу, который видели Reuters и один из чиновников", — говорится в сообщении.

Где берут средства на помощь Украине

В издании отмечается, что такой пакет финансируется программой "Инициатива содействия безопасности Украины" (USAI), благодаря которой администрация Байдена может покупать оружие у предприятий, а не брать из запасов США.

Чиновники отмечают, что другой обещанный пакет суммой 125 миллионов долларов включает именно такое оружие:

дополнительные боеприпасы для национальных передовых зенитно-ракетных систем (NASAMS),

боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS),

артиллерию калибра 105 и 155 миллиметров,

противотанковое оружие TOW,

противопехотные мины "Клеймор",

стрелковое оружие,

много грузовиков.

"Эти обещания по вооружениям стали возможны благодаря использованию президентских полномочий по сокращению вооружений (PDA), которые позволяют Байдену передавать товары и услуги по американским запасам без одобрения Конгресса во время чрезвычайных ситуаций. Материалы будут получены из избыточных американских запасов", — добавили в сообщении.

Напомним, ранее новый спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что российскому диктатору Владимиру Путину ни в коем случае нельзя разрешить победить. Он убежден, что только на Украине Россия не остановится.