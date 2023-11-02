Какое оружие войдет в новый пакет военной помощи для Украины от США

США планируют предоставить Украине очередной пакет военной помощи, — Reuters
Администрация президента США Джо Байдена, вероятно, объявит новый пакет военной помощи для Украины суммой 425 миллионов долларов. Он будет содержать ракеты и боеприпасы, чтобы противодействовать беспилотникам.
Об этом заявили два американских чиновника для Reuters.
Отмечается, что о таком решении планируется сообщить в пятницу, 3 ноября.
Как известно, в этот раз пакет помощи не будет включать в себя дополнительные ракеты ATACMS.
Какое оружие передадут США в этот раз
В свою очередь члены Республиканской партии в Конгрессе призвали Джо Байдена передать Украине ракеты большей дальности, несмотря на то, что некоторые консервативные законодатели были против этого.
"Запланированный пакет помощи Украине включает боеприпасы с лазерной наводкой для сбивания российских беспилотников стоимостью около 300 миллионов долларов, согласно документу, который видели Reuters и один из чиновников", — говорится в сообщении.
Где берут средства на помощь Украине
В издании отмечается, что такой пакет финансируется программой "Инициатива содействия безопасности Украины" (USAI), благодаря которой администрация Байдена может покупать оружие у предприятий, а не брать из запасов США.
Чиновники отмечают, что другой обещанный пакет суммой 125 миллионов долларов включает именно такое оружие:
- дополнительные боеприпасы для национальных передовых зенитно-ракетных систем (NASAMS),
- боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS),
- артиллерию калибра 105 и 155 миллиметров,
- противотанковое оружие TOW,
- противопехотные мины "Клеймор",
- стрелковое оружие,
- много грузовиков.
"Эти обещания по вооружениям стали возможны благодаря использованию президентских полномочий по сокращению вооружений (PDA), которые позволяют Байдену передавать товары и услуги по американским запасам без одобрения Конгресса во время чрезвычайных ситуаций. Материалы будут получены из избыточных американских запасов", — добавили в сообщении.
Напомним, ранее новый спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что российскому диктатору Владимиру Путину ни в коем случае нельзя разрешить победить. Он убежден, что только на Украине Россия не остановится.
Читайте Новини.LIVE!