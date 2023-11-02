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США планують надати Україні черговий пакет військової допомоги, — Reuters

2 листопада 2023 22:32
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Яка зброя увійде у новий пакет військової допомоги для України від США
Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Leah Millis
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Адміністрація президента США Джо Байдена, ймовірно, оголосить про новий пакет військової допомоги для України сумою 425 мільйонів доларів. Він міститиме ракети і боєприпаси, аби протидіяти безпілотникам.

Про це заявили два американських посадовця для Reuters.

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Зазначається, що про таке рішення планують повідомити в п’ятницю, 3 листопада.

Як відомо, цього разу пакет допомоги не буде включати додаткові ракети ATACMS.

Яку зброю передадуть США цього разу

Своєю чергою члени Республіканської партії в Конгресі закликали Джо Байдена передати Україні ракети більшої дальності, попри те, що деякі консервативні законодавці були проти цього.

"Запланований пакет допомоги Україні включає боєприпаси з лазерним наведенням для збиття російських безпілотників вартістю близько 300 мільйонів доларів, згідно з документом, який бачили Reuters і один з чиновників", — йдеться у повідомленні.

Де беруть кошти на допомогу Україні

У виданні зауважують, що такий пакет фінансується програмою "Ініціатива сприяння безпеці України" (USAI), завдяки якій адміністрація Байдена може купувати зброю у підприємств, а не брати із запасів США.

Чиновники зауважують, що інший обіцяний пакет сумою 125 мільйонів доларів включає саме таку зброю:

  • додаткові боєприпаси для національних передових зенітно-ракетних систем (NASAMS),
  • боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS),
  • артилерію калібру 105 і 155 міліметрів,
  • протитанкову зброю TOW,
  • протипіхотні міни "Клеймор",
  • стрілецьку зброю,
  • багато вантажівок.

"Ці обіцянки щодо озброєнь стали можливими завдяки використанню президентських повноважень щодо скорочення озброєнь (PDA), які дозволяють Байдену передавати товари і послуги з американських запасів без схвалення Конгресу під час надзвичайних ситуацій. Матеріали будуть отримані з надлишкових американських запасів", — додали у повідомленні.

Нагадаємо, раніше новий спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що російському диктатору Володимиру Путіну в жодному разі не можна дозволити перемогти. Він переконаний, що лише на Україні Росія не зупиниться.

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