Яка зброя увійде у новий пакет військової допомоги для України від США

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Leah Millis

Адміністрація президента США Джо Байдена, ймовірно, оголосить про новий пакет військової допомоги для України сумою 425 мільйонів доларів. Він міститиме ракети і боєприпаси, аби протидіяти безпілотникам.

Про це заявили два американських посадовця для Reuters.

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Зазначається, що про таке рішення планують повідомити в п’ятницю, 3 листопада.

Як відомо, цього разу пакет допомоги не буде включати додаткові ракети ATACMS.

Яку зброю передадуть США цього разу

Своєю чергою члени Республіканської партії в Конгресі закликали Джо Байдена передати Україні ракети більшої дальності, попри те, що деякі консервативні законодавці були проти цього.

"Запланований пакет допомоги Україні включає боєприпаси з лазерним наведенням для збиття російських безпілотників вартістю близько 300 мільйонів доларів, згідно з документом, який бачили Reuters і один з чиновників", — йдеться у повідомленні.

Де беруть кошти на допомогу Україні

У виданні зауважують, що такий пакет фінансується програмою "Ініціатива сприяння безпеці України" (USAI), завдяки якій адміністрація Байдена може купувати зброю у підприємств, а не брати із запасів США.

Чиновники зауважують, що інший обіцяний пакет сумою 125 мільйонів доларів включає саме таку зброю:

додаткові боєприпаси для національних передових зенітно-ракетних систем (NASAMS),

боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS),

артилерію калібру 105 і 155 міліметрів,

протитанкову зброю TOW,

протипіхотні міни "Клеймор",

стрілецьку зброю,

багато вантажівок.

"Ці обіцянки щодо озброєнь стали можливими завдяки використанню президентських повноважень щодо скорочення озброєнь (PDA), які дозволяють Байдену передавати товари і послуги з американських запасів без схвалення Конгресу під час надзвичайних ситуацій. Матеріали будуть отримані з надлишкових американських запасів", — додали у повідомленні.

Нагадаємо, раніше новий спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що російському диктатору Володимиру Путіну в жодному разі не можна дозволити перемогти. Він переконаний, що лише на Україні Росія не зупиниться.