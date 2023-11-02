Яка зброя увійде у новий пакет військової допомоги для України від США

США планують надати Україні черговий пакет військової допомоги, — Reuters
Адміністрація президента США Джо Байдена, ймовірно, оголосить про новий пакет військової допомоги для України сумою 425 мільйонів доларів. Він міститиме ракети і боєприпаси, аби протидіяти безпілотникам.
Про це заявили два американських посадовця для Reuters.
Зазначається, що про таке рішення планують повідомити в п’ятницю, 3 листопада.
Як відомо, цього разу пакет допомоги не буде включати додаткові ракети ATACMS.
Яку зброю передадуть США цього разу
Своєю чергою члени Республіканської партії в Конгресі закликали Джо Байдена передати Україні ракети більшої дальності, попри те, що деякі консервативні законодавці були проти цього.
"Запланований пакет допомоги Україні включає боєприпаси з лазерним наведенням для збиття російських безпілотників вартістю близько 300 мільйонів доларів, згідно з документом, який бачили Reuters і один з чиновників", — йдеться у повідомленні.
Де беруть кошти на допомогу Україні
У виданні зауважують, що такий пакет фінансується програмою "Ініціатива сприяння безпеці України" (USAI), завдяки якій адміністрація Байдена може купувати зброю у підприємств, а не брати із запасів США.
Чиновники зауважують, що інший обіцяний пакет сумою 125 мільйонів доларів включає саме таку зброю:
- додаткові боєприпаси для національних передових зенітно-ракетних систем (NASAMS),
- боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS),
- артилерію калібру 105 і 155 міліметрів,
- протитанкову зброю TOW,
- протипіхотні міни "Клеймор",
- стрілецьку зброю,
- багато вантажівок.
"Ці обіцянки щодо озброєнь стали можливими завдяки використанню президентських повноважень щодо скорочення озброєнь (PDA), які дозволяють Байдену передавати товари і послуги з американських запасів без схвалення Конгресу під час надзвичайних ситуацій. Матеріали будуть отримані з надлишкових американських запасів", — додали у повідомленні.
Нагадаємо, раніше новий спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що російському диктатору Володимиру Путіну в жодному разі не можна дозволити перемогти. Він переконаний, що лише на Україні Росія не зупиниться.
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