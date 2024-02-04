Война в Йемене - США и Великобритания ударили по 13 объектам хуситов

США и Великобритания ударили по 13 объектам хуситов
В субботу, 3 февраля, США и Британия нанесли удар по 13 объектам йеменских хуситов. Об этом говорится в заявлении главы Пентагона Ллойда Остина.
Оно опубликовано на сайте Министерства обороны США.
Удары США и Британии по Йемену
"Коалиционные силы нанесли удары по 13 объектам, связанным с глубоко спрятанными складами оружия, ракетными системами и пусковыми установками, системами противовоздушной обороны и радарами хуситов", — сказал Остин.
Удары были нанесены при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады, Дании, Нидерландов и Новой Зеландии.
Остин заявил, что цель — подорвать и ослабить возможности хуситов совершать "безрассудные и дестабилизирующие" нападения на американские и международные суда в Красном море.
"Мы будем без колебаний защищать жизнь и свободный поток торговли на одном из самых важных водных путей в мире", — говорится в заявлении.
Глава Пентагона добавил, что хустить и в дальнейшем будут испытывать последствия, если не прекратят свои незаконные нападения на суда в Красном море.
Ранее об этих ударах сообщило Центральное командование США. Хуситы пообещали ответить эскалацией.
Они говорят, что их нападения на этот важный судоходный путь — попытка остановить атаки Израиля на палестинцев в секторе Газа, утверждая, что атакуют только суда, "связанные с Израилем".
Напомним, США и Великобритания нанесли очередные удары по объектам хуситов в Йемене в понедельник, 22 января. Страны совершили атаку по 10 объектам.
Добавим, официальные лица Китая попросили Иран сдерживать атаки йеменских хуситов на корабле в Красном море. В противном случае это отразится на торговых отношениях Пекина с Тегераном.
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