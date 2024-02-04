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США та Британія вдарили по 13 об'єктах хуситів

4 лютого 2024 03:34
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова
Війна в Ємені - США та Британія вдарили по 13 об'єктах хуситів
Запуск ракети Томагавк з есмінця USS Gravely по об'єктах хуситів в Ємені, 3 лютого 2024 року. Фото:U.S. Central Command/Handout via REUTERS
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова

У суботу, 3 лютого, США та Британія завдали удару по 13 об'єктах єменських хуситів. Про це йдеться в заяві голови Пентагону Ллойда Остіна.

Вона опублікована на сайті Міністерства оборони США.

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"Коаліційні сили завдали ударів по 13 об'єктах, пов’язаних з глибоко захованими складами зброї, ракетними системами і пусковими установками, системами протиповітряної оборони і радарами хуситів", — сказав Остін.

Удари були завдані за підтримки Австралії, Бахрейну, Канади, Данії, Нідерландів і Нової Зеландії.

Остін заявив, що така має на меті підірвати та послабити можливості хуситів здійснювати "безрозсудні і дестабілізуючі" напади на американські та міжнародні судна у Червоному морі.

"Ми будемо без вагань захищати життя і вільний потік торгівлі на одному з найбільш важливих водних шляхів у світі", — йдеться у заяві.

Глава Пентагону додав, що хусити й надалі зазнаватимуть наслідків, якщо не припинять свої незаконні напади на судна в Червоному морі.

Раніше про ці удари повідомило Центральне командування США. Хусити пообіцяли відповісти ескалацією.

Вони кажуть, що їхні напади на цей важливий судноплавний шлях є спробою зупинити атаки Ізраїлю на палестинців у секторі Гази, стверджуючи, що атакують тільки судна, "пов'язані з Ізраїлем".

Нагадаємо, США і Велика Британія завдали чергових ударів по об'єктах хуситів у Ємені у понеділок, 22 січня.  Країни здійснили атаку по 10 об'єктах.

Додамо, офіційні особи Китаю попросили Іран стримувати атаки єменських хуситів на кораблі в Червоному морі. В інакшому випадку це позначиться на торговельних відносинах Пекіна з Тегераном.

США
Великобританія
війна
Ємен

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