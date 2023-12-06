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США ввели санкции о компаниях, закупавших электронику для армии РФ

6 декабря 2023 20:47
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
США ввели санкции о компаниях, закупавших электронику для армии РФ
Министерство денег. Фото: Reuters
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Соединенные Штаты ввели санкции против сети по закупке электроники для российской армии. Сеть состоит из девяти юридических и пяти физических лиц, базирующихся в России, Бельгии, Кипре, Швеции, Гонконге и Нидерландах.

Об этом сообщили в Министерстве финансов США.

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"Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США нацелилось на сеть, возглавляемую бельгийцем Гансом Де Гетере, которая занимается закупками электроники военного назначения для российских конечных пользователей", — говорится в отчете Министерства финансов.

Министерство финансов США ввело ограничения против Ганса Де Гетере и ряда компаний, которыми он управляет:

  • Knokke Heist Support Corporation Management;
  • Eriner Limited;
  • The Mother Ark Ltd;
  • European Trading Technology BV.

Ранее мы сообщали, что Соединенные Штаты намерены выделить Украине очередной пакет военной помощи. В общей сложности он содержит вооружение и боеприпасы на сумму 175 миллионов долларов.

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