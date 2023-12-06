США ввели санкции о компаниях, закупавших электронику для армии РФ

Министерство денег. Фото: Reuters

Соединенные Штаты ввели санкции против сети по закупке электроники для российской армии. Сеть состоит из девяти юридических и пяти физических лиц, базирующихся в России, Бельгии, Кипре, Швеции, Гонконге и Нидерландах.

Об этом сообщили в Министерстве финансов США.

Читайте также:

США вводят санкции против строчки компаний

"Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США нацелилось на сеть, возглавляемую бельгийцем Гансом Де Гетере, которая занимается закупками электроники военного назначения для российских конечных пользователей", — говорится в отчете Министерства финансов.

Министерство финансов США ввело ограничения против Ганса Де Гетере и ряда компаний, которыми он управляет:

Knokke Heist Support Corporation Management;

Eriner Limited;

The Mother Ark Ltd;

European Trading Technology BV.

Ранее мы сообщали, что Соединенные Штаты намерены выделить Украине очередной пакет военной помощи. В общей сложности он содержит вооружение и боеприпасы на сумму 175 миллионов долларов.