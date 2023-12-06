США запровадили санкції про компаній, які закуповували електроніку для армії РФ

Міністерство фінансів. Фото: Reuters

Сполучені Штати запровадили санкції проти мережі з закупівлі електроніки для російської армії. Мережа складається з дев'яти юридичних і п'яти фізичних осіб, що базуються в Росії, Бельгії, Кіпрі, Швеції, Гонконзі та Нідерландах.

Про це повідомили в Міністерстві фінансів США.

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"Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США націлилося на мережу, очолювану бельгійцем Гансом Де Гетере, яка займається закупівлями електроніки військового призначення для російських кінцевих користувачів", — йдеться в звіті Міністерства фінансів.

Міністерство фінансів США запровадило обмеження проти Ганса Де Гетере та низки компаній, якими він керує:

Knokke Heist Support Corporation Management;

Eriner Limited;

The Mother Ark Ltd;

European Trading Technology BV.

Раніше ми повідомляли, що Сполучені Штати збираються виділити України черговий пакет військової допомоги. Загалом він містить озброєння і боєприпаси на суму 175 мільйонів доларів.