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США запровадили санкції про компаній, які закуповували електроніку для армії РФ

6 грудня 2023 20:47
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
США запровадили санкції про компаній, які закуповували електроніку для армії РФ
Міністерство фінансів. Фото: Reuters
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Сполучені Штати запровадили санкції проти мережі з закупівлі електроніки для російської армії. Мережа складається з дев'яти юридичних і п'яти фізичних осіб, що базуються в Росії, Бельгії, Кіпрі, Швеції, Гонконзі та Нідерландах.

Про це повідомили в Міністерстві фінансів США.

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"Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США націлилося на мережу, очолювану бельгійцем Гансом Де Гетере, яка займається закупівлями електроніки військового призначення для російських кінцевих користувачів", — йдеться в звіті Міністерства фінансів.

Міністерство фінансів США запровадило обмеження проти Ганса Де Гетере та низки компаній, якими він керує:

  • Knokke Heist Support Corporation Management;
  • Eriner Limited;
  • The Mother Ark Ltd;
  • European Trading Technology BV.

Раніше ми повідомляли, що Сполучені Штати збираються виділити України черговий пакет військової допомоги. Загалом він містить озброєння і боєприпаси на суму 175 мільйонів доларів.

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