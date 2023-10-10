Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow США увеличат военную помощь Израилю, — CNN arrow

США увеличат военную помощь Израилю, — CNN

10 октября 2023 01:22
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
США увеличат военную помощь Израилю, — CNN
ХАМАС обстреливает Израиль Фото: EPA/UPG
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Соединенные Штаты Америки "увеличивают поддержку" Израиля, в частности, речь идет о предоставлении систем ПВО и боеприпасов. Соответствующее заявление сделал высокопоставленный чиновник обороны.

Об этом сообщает CNN.

Читайте также:

США увеличивают оказание помощи Израилю

Отмечается, что "продолжаются дискуссии" относительно оборонных потребностей Израиля. Пентагон также просит у США ускорить доставку израильского вооружения.

"Мы также работаем на предприятии (Министерства обороны, — Ред.), в том числе с Центральным командованием США, чтобы оценить, какие боеприпасы и другое оборудование есть в запасах США, которые можно быстро предоставить Израилю. Все это действия, которые мы предпринимаем в пределах имеющихся полномочий и ассигнований", — отметил чиновник.

По его словам, у администрации сейчас есть необходимые ресурсы, финансирование и полномочия для поддержки Израиля. Однако они также сотрудничают с Конгрессом, чтобы "чтобы обеспечить наличие соответствующих полномочий и ассигнований для поддержки и реагирования на кризисы и непредвиденные ситуации".

Чиновник подчеркнул, что в США "глубоко озабочены" тем, что Хезболла вмешивается в войну и открывает второй фронт.

Напомним, что на фоне нападения террористов ХАМАС Израиль попросил у Соединенных Штатов Америки управляемые бомбы и системы ПВО. Соответствующее заявление сделали израильский военный чиновник и представитель Минобороны США.

Также мы писали, что президент США Джо Байден приказал "дополнительно поддержать" Израиль, страдающий "террористическим нападением ХАМАС".

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:53 Жена подала в суд на нардепа-силача Василия Вирастюка: причины

15:48 "Динамо" ответило Илону Маску за насмешку над Зеленским

Новость с фото

00:29В Киеве прогремел сильный взрыв: что известно

23:02В Киеве раздался взрыв: что известно

06:40Цены на чермет в октябре: сколько стоит 1 кг лома в Украине

None

Наши судьбы схожи: посол Израиля в Украине о нападении ХАМАСа

Новость с фото

00:17 СМИ узнали имя мужчины, который катался с блогершей Красновой во время комендантского часа

06:40Цены на медь в октябре: сколько стоит 1 кг цветных металлов в Украине

10:30 В Украине повестки будут вручать онлайн, но при одном условии

20:40 ТОП 5 лучших смартфонов Xiaomi в 2023 году

Новость с фото

00:28В Одесской области взрывы: атака БпЛА

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз