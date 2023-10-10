США увеличат военную помощь Израилю, — CNN

ХАМАС обстреливает Израиль Фото: EPA/UPG

Соединенные Штаты Америки "увеличивают поддержку" Израиля, в частности, речь идет о предоставлении систем ПВО и боеприпасов. Соответствующее заявление сделал высокопоставленный чиновник обороны.

Об этом сообщает CNN.

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Отмечается, что "продолжаются дискуссии" относительно оборонных потребностей Израиля. Пентагон также просит у США ускорить доставку израильского вооружения.

"Мы также работаем на предприятии (Министерства обороны, — Ред.), в том числе с Центральным командованием США, чтобы оценить, какие боеприпасы и другое оборудование есть в запасах США, которые можно быстро предоставить Израилю. Все это действия, которые мы предпринимаем в пределах имеющихся полномочий и ассигнований", — отметил чиновник.

По его словам, у администрации сейчас есть необходимые ресурсы, финансирование и полномочия для поддержки Израиля. Однако они также сотрудничают с Конгрессом, чтобы "чтобы обеспечить наличие соответствующих полномочий и ассигнований для поддержки и реагирования на кризисы и непредвиденные ситуации".

Чиновник подчеркнул, что в США "глубоко озабочены" тем, что Хезболла вмешивается в войну и открывает второй фронт.

Напомним, что на фоне нападения террористов ХАМАС Израиль попросил у Соединенных Штатов Америки управляемые бомбы и системы ПВО. Соответствующее заявление сделали израильский военный чиновник и представитель Минобороны США.

Также мы писали, что президент США Джо Байден приказал "дополнительно поддержать" Израиль, страдающий "террористическим нападением ХАМАС".