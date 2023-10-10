США збільшать військову допомогу Ізраїлю, — CNN

ХАМАС обстрілює Ізраїль. Фото: EPA/UPG

Сполучені Штати Америки "збільшують підтримку" Ізраїлю, зокрема йдеться про надання систем ППО та боєприпасів. Відповідну заяву зробив високопоставлений чиновник оборони.

Про це повідомляє CNN.

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Зазначається, що наразі "тривають дискусії" щодо оборонних потреб Ізраїлю. Пентагон також просить у США прискорити доставку ізраїльського озброєння.

"Ми також працюємо на підприємстві (Міністерства оборони, — Ред.), у тому числі з Центральним командуванням США, щоб оцінити, які боєприпаси та інше обладнання є в запасах США, які можна швидко надати Ізраїлю. Усе це дії, які ми робимо в межах наявних повноважень та асигнувань", — зазначив чиновник.

За його словами, адміністрація наразі має необхідні ресурси, фінансування і повноваження для підтримки Ізраїлю. Однак вони також співпрацюють з Конгресом, щоб "щоб забезпечити наявність відповідних повноважень і асигнувань для підтримки та реагування на кризи та непередбачені ситуації".

Чиновник наголосив, що в США "глибоко стурбовані" тим, що Хезболла втручається в війну й відкриває другий фронт.

Нагадаємо, що на тлі нападу терористів ХАМАС Ізраїль попросив у Сполучених Штатів Америки керовані бомби та системи ППО. Відповідну заяву зробили ізраїльський військовий чиновник та представник Міноборони США.

Також ми писали, що президент США Джо Байден наказав "додатково підтримати" Ізраїль, який потерпає від "терористичного нападу ХАМАС".