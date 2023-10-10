Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow США збільшать військову допомогу Ізраїлю, — CNN arrow

США збільшать військову допомогу Ізраїлю, — CNN

10 жовтня 2023 01:22
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
США збільшать військову допомогу Ізраїлю, — CNN
ХАМАС обстрілює Ізраїль. Фото: EPA/UPG
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Сполучені Штати Америки "збільшують підтримку" Ізраїлю, зокрема йдеться про надання систем ППО та боєприпасів. Відповідну заяву зробив високопоставлений чиновник оборони. 

Про це повідомляє CNN.

Читайте також:

США збільшують надання допомоги Ізраїлю

Зазначається, що наразі "тривають дискусії" щодо оборонних потреб Ізраїлю. Пентагон також просить у США прискорити доставку ізраїльського озброєння.

"Ми також працюємо на підприємстві (Міністерства оборони, — Ред.), у тому числі з Центральним командуванням США, щоб оцінити, які боєприпаси та інше обладнання є в запасах США, які можна швидко надати Ізраїлю. Усе це дії, які ми робимо в межах наявних повноважень та асигнувань", — зазначив чиновник. 

За його словами, адміністрація наразі має необхідні ресурси, фінансування і повноваження для підтримки Ізраїлю. Однак вони також співпрацюють з Конгресом, щоб "щоб забезпечити наявність відповідних повноважень і асигнувань для підтримки та реагування на кризи та непередбачені ситуації".

Чиновник наголосив, що в США "глибоко стурбовані" тим, що Хезболла втручається в війну й відкриває другий фронт. 

Нагадаємо, що на тлі нападу терористів ХАМАС Ізраїль попросив у Сполучених Штатів Америки керовані бомби та системи ППО. Відповідну заяву зробили ізраїльський військовий чиновник та представник Міноборони США.

Також ми писали, що президент США Джо Байден наказав "додатково підтримати" Ізраїль, який потерпає від "терористичного нападу ХАМАС".

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:53 Дружина подала до суду на нардепа-силача Василя Вірастюка: причини

15:48 "Динамо" відповіло Ілону Маску за насмішку над Зеленським

Новина з фото

00:29У Києві прогримів сильний вибух: що відомо

23:02У Києві пролунав вибух: що відомо

06:40Ціни на чермет у жовтні: скільки коштує 1 кг брухту в Україні

None

Наші долі схожі: посол Ізраїлю в Україні про напад ХАМАСу

Новина з фото

00:17 ЗМІ дізналися ім'я чоловіка, який катався з блогеркою Красновою під час комендантської години

06:40Ціни на мідь у жовтні: скільки коштує 1 кг кольорових металів в Україні

10:30 В Україні повістки будуть вручати онлайн, але за однієї умови

20:40 ТОП 5 найкращих смартфонів Xiaomi у 2023 році

Новина з фото

00:28В Одеській області вибухи: атака БпЛА

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз