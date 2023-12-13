Стало известно, одобрит ли Сенат США помощь Украине к Рождеству

Президент Украины Владимир Зеленский в Сенате США Фото: ОП

Лидер республиканцев Митч Макконнелл заявил, что Сенат вряд ли сможет одобрить дополнительный пакет финансирования для Украины к Рождеству. Он сомневается в этой возможности даже если в ближайшие дни обе партии заключат предусматривающее это соглашение.

Об этом пишет Reuters.

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Так, по словам Макконнелла, соглашение о законодательстве о помощи Украине, Израилю и Индо-Тихоокеанскому региону не состоится, если президент Джо Байден не будет полностью вовлечен в переговоры с республиканцами в Сенате, направленные на включение положений об ограничении пересечения мигрантами американо-мексиканской границы.

"Это практически невозможно — даже если мы достигнем соглашения — разработать его, провести через Сенат, попасть в Палату представителей к Рождеству", — сказал он журналистам.

Он подчеркнул, что соглашения не будет, пока Байден и республиканцы не договорятся.

Отмечается, что Палата представителей и Сенат уйдут на рождественские каникулы после 14 декабря. Обе палаты должны собраться снова в течение второй недели января 2024 года.

Напомним, что Соединенные Штаты Америки предоставили Украине новый пакет военной помощи в размере 200 миллионов долларов. Об объявлении очередной помощи заявил президент США Джо Байден во время встречи с Владимиром Зеленским в Белом доме.

Также мы писали, что президент США Джо Байден заявил, что его страна стремится к тому, чтобы Украина одержала победу в войне против России. Также он отметил важность защиты территории.