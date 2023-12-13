Стало відомо, чи схвалить Сенат США допомогу Україні до Різдва

Президент України Володимир Зеленський в Сенаті США. Фото: ОП

Лідер республіканців Мітч Макконнелл заявив, що Сенат навряд чи зможе схвалити додатковий пакет фінансування для України до Різдва. Він сумнівається у цій можливості навіть якщо найближчими днями обидві партії укладуть угоду, яка це передбачає.

Про це пише Reuters.

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Так, за словами Макконнелла, угода щодо законодавства про допомогу Україні, Ізраїлю та Індо-Тихоокеанському регіону не відбудеться, якщо президент Джо Байден не буде повністю залучений до переговорів з республіканцями в Сенаті, спрямованих на включення положень про обмеження перетину мігрантами американо-мексиканського кордону.

"Це практично неможливо — навіть якщо ми досягнемо угоди — розробити її, провести через Сенат, потрапити до Палати представників до Різдва", — сказав він журналістам.

Він наголосив, що угоди не буде, поки Байден і республіканці не домовляться.

Зазначається, що Палата представників та Сенат підуть на різдвяні канікули після 14 грудня. Обидві палати мають зібратися знову протягом другого тижня січня 2024 року.

Нагадаємо, що Сполучені Штати Америки надали Україні новий пакет військової допомоги сумою 200 мільйонів доларів. Про оголошення чергової допомоги заявив президент США Джо Байден під час зустрічі з Володимиром Зеленським у Білому домі.

Також ми писали, що президент США Джо Байден заявив, що його країна прагне, аби Україна здобула перемогу в війні проти Росії. Також він наголосив на важливості захисту території.