Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Стало відомо, чи схвалить Сенат США допомогу Україні до Різдва arrow

Стало відомо, чи схвалить Сенат США допомогу Україні до Різдва

13 грудня 2023 13:11
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Стало відомо, чи схвалить Сенат США допомогу Україні до Різдва
Президент України Володимир Зеленський в Сенаті США. Фото: ОП
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Лідер республіканців Мітч Макконнелл заявив, що Сенат навряд чи зможе схвалити додатковий пакет фінансування для України до Різдва. Він сумнівається у цій можливості навіть якщо найближчими днями обидві партії укладуть угоду, яка це передбачає.

Про це пише Reuters.

Читайте також:

Схвалення допомоги України у Сенаті

Так, за словами Макконнелла, угода щодо законодавства про допомогу Україні, Ізраїлю та Індо-Тихоокеанському регіону не відбудеться, якщо президент Джо Байден не буде повністю залучений до переговорів з республіканцями в Сенаті, спрямованих на включення положень про обмеження перетину мігрантами американо-мексиканського кордону.

"Це практично неможливо — навіть якщо ми досягнемо угоди — розробити її, провести через Сенат, потрапити до Палати представників до Різдва", — сказав він журналістам.

Він наголосив, що угоди не буде, поки Байден і республіканці не домовляться.

Зазначається, що Палата представників та Сенат підуть на різдвяні канікули після 14 грудня. Обидві палати мають зібратися знову протягом другого тижня січня 2024 року.

Нагадаємо, що Сполучені Штати Америки надали Україні новий пакет військової допомоги сумою 200 мільйонів доларів. Про оголошення чергової допомоги заявив президент США Джо Байден під час зустрічі з Володимиром Зеленським у Білому домі.

Також ми писали, що президент США Джо Байден заявив, що його країна прагне, аби Україна здобула перемогу в війні проти Росії. Також він наголосив на важливості захисту території.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

17:49 В ТЦК вигадали спосіб, яким чином мобілізувати всіх чоловіків

18:05 Екскомандир "Азову" Жорін різко відреагував на заклики відправити на фронт працівників ТЦК

13:23 В Україні вже діють нові правила видачі повісток — що змінилося

Новина з відео

04:12 "Азов" шукає фахівців з оплатою до 125 000 грн — які вакансії пропонують

17:10 Клієнти Ощадбанку 1 січня можуть лишитися без грошей — в чому причина

Закон про столицю знову на часі — чи заберуть повноваження у Кличка - 80x80

Закон про столицю знову на часі — чи заберуть повноваження у Кличка

19:17 Екскомандир відповів, скільки українців необхідно мобілізувати 2024 року

13:11 В Україні діють нові правила вручення повісток військовозобов'язаним — що змінилось

05:42 Американське видання назвало найкоротший шлях до перемоги України

00:46 Посилення мобілізації в Україні — ще одна область нарощує призов

01:22 Кого не заберуть на війну — 10 категорій громадян, яких не можна мобілізувати на фронт

Актуальне по темі