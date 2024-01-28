Стало известно, какие основные фейки активно продвигала Россия на этой неделе

Фейковые новости. Фото: freepik.com

Центр противодействия дезинформации назвал основные фейки, которые российские СМИ продвигали на этой неделе. Среди них числится неправдивая информация об ударах ВСУ по Донецку, Владимире Зеленском, о французских наемниках, которые служат в Украине.

Об этом ЦПД сообщает в Telegram.

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Пресс-секретарь Путина РФ Дмитрий Песков заявил, что якобы украинское правительство продолжает проявлять свои жестокие намерения, направляя атаки на мирных жителей Донецка.

Тем временем, руководитель российской внешней разведывательной службы Сергей Нарышкин считает, что у президента Украины Владимира Зеленского есть серьезные опасения по поводу компромата, который, по его мнению, имеют на него Соединенные Штаты, и который может подорвать его положение как президента. Также он заявил, что западные спецслужбы, в частности британская разведка MI6, якобы готовят украинские диверсионно-разведывательные группы для провокаций на российских атомных электростанциях.

Французские наемники в Украине

Дмитрий Песков также заявил, что российские военные не осуществляют атаки на социальные объекты, жилые районы и мирных жителей, подчеркнув, что это является основным отличием российских военных от военных Украины. Также он утверждает, что в России якобы есть убедительные сведения о присутствии французских наемников в Украине.

В Комитете государственной безопасности Республики Беларусь заявили о том, что украинские спецслужбы планировали убийства белорусских политических и общественных деятелей, а также журналистов.

Россия обвиняет Украину в экспериментах над людьми

Инструктор по военно-психологической подготовке подразделений Росгвардии и МВС РФ Олег Хаминский заявил что Украина якобы используется США как место для экспериментов над людьми, отметив наличие в Украине 15 биолабораторий, что является наибольшим количеством в мире.

Напомним, российские пропагандисты распространяют в сети очередной фейк об Украине. Они использовали цитату народного депутата Владимира Вятровича и растиражировали ее в контексте того, что якобы украинские дипломаты обязаны распространять бандеровскую версию истории Украины в странах глобального Юга, Африки и Латинской Америки.

Также мы писали, что Россия распространяет дезинформацию о том, что Румыния якобы готовится к захвату украинских территорий, поэтому прокладывает новую автомагистраль к границе с Украиной. Речь идет об аннексии якобы двух западных областей.